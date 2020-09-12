SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Erman Toroğlu'dan olay yaratacak açıklama! "Serdar Tatlı'yı Rıdvan Dilmen getirdi diyorlar"

Erman Toroğlu'dan olay yaratacak açıklama! "Serdar Tatlı'yı Rıdvan Dilmen getirdi diyorlar"

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 12.09.2020 23:46 | Son Güncelleme

Erman Toroğlu, değişen MHK'yı ve hakemlerin performansını yorumladı.

Erman Toroğlu'dan olay yaratacak açıklama! "Serdar Tatlı'yı Rıdvan Dilmen getirdi diyorlar"

Erman Toroğlu, A Spor ekranlarında Galatasaray - Gaziantep FK maçı sonrasında değerlendirmeler yaparken, MHK ile ilgili de konuştu.

Fenerbahçe maçında yaşananların dikkat çekici olduğunu söyleyen Toroğlu, "Serdar Tatlı'yı Rıdvan Dilmen getirdi diye herkes söylüyor ama kimse açık açık konuşmuyor. Rıdvan getirdi diyorlar, sonra ilk maçta olana bak. Araya birileri girdi, MHK'yı istifa ettirdiler. Bazı şeyleri değiştirmediğiniz sürece komiteleri değiştirmenin anlamı yok. MHK'lar gidiyor, geliyor, hakemler aynı kalıyor." dedi.

Geçen sezon dikkat çeken hatalar olduğunu belirten yorumcu, "Hakem tayinlerine bakıyorum, birine FIFA gönderilmiş, birine cesaretli, birine cesaretsiz gönderilmiş. Geçen sene örneklerini gördük, bazı takımlara hiçbir şey olmadı, bazı takımların anası ağladı. Takımın birine hiçbir şey olmadı. Bu gelen komite de sakat geldi, yaralı geldi. O getirdi, bu getirdi ama getirildi. Nasıl gider, neden gider, bir açıklama yapın. Zekeriya Alp federasyona çağrıldığında gideceğini bilmiyor." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGenç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldıGenç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı
Hatayspor bombayı patlattı!Hatayspor bombayı patlattı!
G.Saray'ın yeni transferi Fatih Öztürk kimdir?G.Saray'ın yeni transferi Fatih Öztürk kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Evde fenalaşıp nefes darlığından hayatını kaybetti! Korona testi pozitif çıktı
Evde fenalaşıp nefes darlığından hayatını kaybetti! Korona testi pozitif çıktı
Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
CANLI | Galatasaray - Gaziantep
CANLI | Galatasaray - Gaziantep
Yeni transferlere lisans çıkartamadılar
Yeni transferlere lisans çıkartamadılar
Garry Rodrigues transfer için kararını verdi
Garry Rodrigues transfer için kararını verdi
Galatasaray lige hızlı giriş yaptı
Galatasaray lige hızlı giriş yaptı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Ronaldo'dan görülmemiş anlaşma! 9.7 milyon tl...
Ronaldo'dan görülmemiş anlaşma! 9.7 milyon tl...
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Maçlar seyircili oynanacak mı? Açıklama geldi!
Maçlar seyircili oynanacak mı? Açıklama geldi!
Joe Hart geliyor! Süper Lig'in yeni ekibi ile anlaştı...
Joe Hart geliyor! Süper Lig'in yeni ekibi ile anlaştı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erman Toroğlu'dan olay yaratacak açıklama! "Serdar Tatlı'yı Rıdvan Dilmen getirdi diyorlar"
MHK'yı Rıdvan Dilmen getirdi diyorlar
Karagümrük, 36 yıl sonra Süper Lig’deki ilk golünü attı
36 yıl sonra Süper Lig’deki ilk golünü attı
Adama Traore Hatayspor'da
Hatayspor bombayı patlattı!
Rıdvan Dilmen: Bu yılın adı Pandemi Ligi
PSG, Vedat Muriqi'e talip oldu!
TFF, 4 talimatta değişiklik yaptı
TFF, 4 talimatta değişiklik yaptı
PFDK'ya sevk edilen kulüpler açıklandı!
PFKD sevkleri açıklandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.