Erman Toroğlu'dan olay yaratacak iddia! ''Galatasaraylı oyuncular Büyükekşi'nin gittiğine üzülmüşler gibi...''

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan derbide sarı-kırmızılı rakibini 5-0 yenen siyah-beyazlı takım kupaya uzandı. Süper Kupa’yı en son 2021 yılında müzesine götüren Beşiktaş, 2 sezonun ardından yeniden şampiyon oldu. Siyah-beyazlılara kupayı getiren golleri 1 ile 81'inci dakikada Ciro Immobile, 58'inci dakikada Jonas Svensson, 90+1'inci dakikada Rafa Silva ve 90+2'nci dakikada Mustafa Hekimoğlu kaydetti.

Sezona Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst yönetiminde giren Beşiktaş, kupayı kazanarak 2024-2025 sezonuna şampiyonlukla girdi.

ERMAN TOROĞLU'NDAN OLAY YARATACAK YORUM

Maçın ardından yorumlarda bulunan Erman Toroğlu, "Sanki Galatasaraylı futbolcular Büyükekşi'nin gittiğine çok üzülmüşler gibi geldi bana. Büyükekşi olsaydı daha mutlu oynarlardı. 5 takım Büyükekşi ile beraber oynuyordu." dedi.

EN AĞIR YENİLGİ

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde ilk kez bir maçta 5 gol yedi.