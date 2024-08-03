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Erman Toroğlu'dan olay yaratacak iddia! ''Galatasaraylı oyuncular Büyükekşi'nin gittiğine üzülmüşler gibi...''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.08.2024 23:26
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Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray’ı 5-0 yenerek 3’üncü kez mutlu sona ulaştı. Maçın ardından konuşan Erman Toroğlu, Galatasaraylı futbolcular hakkında ilginç bir iddiada bulundu.

Erman Toroğlu'dan olay yaratacak iddia! ''Galatasaraylı oyuncular Büyükekşi'nin gittiğine üzülmüşler gibi...''

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan derbide sarı-kırmızılı rakibini 5-0 yenen siyah-beyazlı takım kupaya uzandı. Süper Kupa’yı en son 2021 yılında müzesine götüren Beşiktaş, 2 sezonun ardından yeniden şampiyon oldu. Siyah-beyazlılara kupayı getiren golleri 1 ile 81'inci dakikada Ciro Immobile, 58'inci dakikada Jonas Svensson, 90+1'inci dakikada Rafa Silva ve 90+2'nci dakikada Mustafa Hekimoğlu kaydetti.

Sezona Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst yönetiminde giren Beşiktaş, kupayı kazanarak 2024-2025 sezonuna şampiyonlukla girdi.

ERMAN TOROĞLU'NDAN OLAY YARATACAK YORUM

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Maçın ardından yorumlarda bulunan Erman Toroğlu, "Sanki Galatasaraylı futbolcular Büyükekşi'nin gittiğine çok üzülmüşler gibi geldi bana. Büyükekşi olsaydı daha mutlu oynarlardı. 5 takım Büyükekşi ile beraber oynuyordu." dedi.

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Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde ilk kez bir maçta 5 gol yedi.

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Erman Toroğlu galatasaray
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