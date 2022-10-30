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Erman Toroğlu'dan şoke eden şike itirafı! "Çok satılık hakem vardı"

30.10.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski futbolcu ve hakem Erman Toroğlu eski futbol ile alakalı anılarını anlattığı bir videoda söyledikleriyle dikkat çekti. Bir maçtan gözlemlerini paylaşan Erman Toroğlu, çok fazla satılık hakemlerin olduğunu, " Çok satılık hakem vardı onu söyleyeyim. Hem de ne isimler..." ifadeleriyle dile getirdi.

Erman Toroğlu'dan şoke eden şike itirafı! "Çok satılık hakem vardı"

Erman Toroğlu şike ve hakem itiraflarıyla duyanları şaşırttı. "'Türkiye'de şike olmadı...' Babası oldu ya yıllarca. Sakın 'Ben şike yapmadım biz şike yapmadık' Sakın!" ifadelerini kullanan Toroğu hakemlerin satılık olduğunu da dile getirdi.

"ÇOK SATILIK HAKEM VARDI"

Erman Toroğlu şoke eden şike itirafında baştan sona şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe kupa maçı. 1-0 da öndeyiz. 2'yi falan yapacağız belli oluyor artık. Abi Yılmaz diye bir futbolcu var rövaşata yaparak gol attı. Çok güzel bir gol attı. Abi yerden kalkarken sevinirsin değil mi, 'Bu golü hepinizin karısına geç... o... ç...' dedi. Hakem şöyle Muzaffer Sarvan, Yılmaz böyle, ben böyleyim... 'Atmayacak mısın bunu?' dedim. 'Sus oyunu çomaklama seni atarım' dedi. Oyun bir daha başladı bu bir daha geldi ceza alanının iki metre dışı... Sırtı bizim kaleye dönük ama bekledim topu yere indirsin abi tam böyle yere indirdi buna böyle bir daldım alttan top, ben, bu üçümüzde kalktık havaya... Bu o hızla ve hırsla bir kalktı ayağımı kırmaya bastı üç defa. Tekmeliği kırdı ama ayağımı kıramadı ama ayağım haşat oldu. Sonra Fenerliler geldiler; 'Hoca bunu da atmazsan bu maçı zor bitirirsin tribünleri görmüyor musun?' Beni de attı abi. Arkadan bir futbolcu attı onu nasıl atı bilmiyorum. Arkadan takım kaptanı geliyor: 'Allah belanı versin en iyi iki adamımı attın' diyor. Onu da atıyor ki en doğru onu atıyor. Hocam ondan sonra bir kavga başladı sahada... Vuran vurana... Halit Kıvanç diyormuş ki: 'Öyle olaylar var ki maçın devamını tahmin etmiyorum' TRT'den, 'Eğer devam ederse anlatacağım şu anda müziğe geçeceğiz' diyormuş, müziğe geçmişler. Maç bir daha başladı, dakika 90, bizim bir uzun top abi biz üç kişi eksiğiz. Maç 2-1 oldu abi biz aldık. O maçtan sonra zaten gazetelerde beyanatım var: 'İnşallah futbolculuktan sonra hakem olacağım bu sistemi değiştireceğim' diye. Ama hala değiştiremedim, değişeceği de olmaz. O zamanki hakem satın almaları çok fazlaydı. Çok satılık hakem vardı onu söyleyeyim. Hem de ne isimler..."

Erman Toroğlu'dan şoke eden şike itirafı!

ERMAN TOROĞLU KİMDİR?

24 Kasım 1948 doğumlu Erman Toroğlu 73 yaşındadır. Türk eski futbolcu ve hakem, futbol yorumcusu, televizyoncu ve spor yazarıdır. Eğitimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesi ve Gazi Üniversitesinde aldı. Futbol hayatına lise yıllarında Gençlerbirliği ile başladı. Futbolculuğu bıraktıktan sonra hakemliğe başladı. Sonrada futbol yorumculuğu yaptı.

1974'te evlendiği Şükran Toroğlu'ndan 2011'de ayrıldı, Kasım 2017'de anlaşmalı olarak boşandı. Bu evlilikten iki çocuğu bulunuyor. 2022 yılında kendisinden 34 yaş küçük olan eski avukatı Ezgi Yavuz'la hayatını birleştirdi.

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