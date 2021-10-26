SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Erman Toroğlu derbideki penaltı pozisyonunu değerlendirdi

Erman Toroğlu derbideki penaltı pozisyonunu değerlendirdi

26.10.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan mücadeleyi değerlendiren Erman Toroğlu, sarı-kırmızılıların kaçırdığı penaltının tekrarlanması gerektiği söyledi.

Erman Toroğlu derbideki penaltı pozisyonunu değerlendirdi
Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed

MSR Mısır
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 yendiği derbi mücadelesini yorumlayan Erman Toroğlu, sarı-kırmızılıların kaçırdığı penaltının tekrarlanması gerektiğini söyledi.

Mücadelenin 81. dakikasında Mostafa Mohamed'in kaçırdığı penaltı pozisyonunu yorumlayan Toroğlu, "Galatasaray'ın penaltısının tekrarlanması gerekiyordu. Tam 3 oyuncu ceza sahasına giriyor." ifadelerini kullandı.

ERSİN PENALTIYI KURTARDI!

Karşılaşmanın 81. dakikasında Domagoj Vida'nın elle oynaması sonucunda kazanılan penaltıyı sarı-kırmızılılarda Mostafa Mohamed kullandı. Mısırlı futbolcunun penaltısında Ersin gole izin vermedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Endişelendiren açıklama! Marmara Denizi'nde...Endişelendiren açıklama! Marmara Denizi'nde...
PARTNERBilim insanlarını gece uyutmayan keşif! Eğer doğruysa tarih yeniden yazılacakBilim insanlarını gece uyutmayan keşif! Eğer doğruysa tarih yeniden yazılacak
Fatih Terim'den transfer itirafıFatih Terim'den transfer itirafı
Anahtar Kelimeler:
Erman Toroğlu Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Her evde, kapıcısında araba var

Erdoğan: Her evde, kapıcısında araba var

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt: Sen saraylarında takıl

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt: Sen saraylarında takıl

Mikrofonu açık kaldı! Canlı yayında küfür

Mikrofonu açık kaldı! Canlı yayında küfür

Galatasaraylı yıldıza tepki yağıyor

Galatasaraylı yıldıza tepki yağıyor

Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e tepki

Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e tepki

Canlı yayında şok kavga: bardaklar havada uçuştu!

Canlı yayında şok kavga: bardaklar havada uçuştu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Felipe Melo, Galatasaray'da! Forma numarası şaşırttı

Felipe Melo, Galatasaray'da! Forma numarası şaşırttı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Mesut Özil, Pereira'ya küfürler yağdırdı!

Mesut Özil, Pereira'ya küfürler yağdırdı!

G.Saray Rusya'dan 3 puanla döndü

G.Saray Rusya'dan 3 puanla döndü

F.Bahçeli yıldıza 3 maç men cezası

F.Bahçeli yıldıza 3 maç men cezası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.