Çaykur Rizespor - Fenerbahçe karşılaşmasını A Spor'da yorumculuk yapan Emran Toroğlu değerlendirdi.

İşte Erman Toroğlu'nun Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı için yaptığı çarpıcı yorumlar...

"Fenerbahçe'nin bugünkü performansı kötü değil, iğrenç. Belli şeyler vardır. Bir takım kuruldu, bir menajer ve teknik adam getirildi. Avrupa kupaları dahil 10 maç geçti. Hiçbir ışık yok. Futbolcuları değiştiremeyeceğine göre teknik adamı değiştireceksin. Gitmez! Bir şey var. Futbolcular arasında da kopukluk var. Yedek oyunculara bakıyorum. Rize'ye gelen kafilede futbolculara bakıyorum. Heyecan yok, buzdolabı yok. Bir şeyler eksik takımda.

Bu iş menajerden başlar, malzemecide biter. Bu işi de toparlayacak adam yönetim kuruludur. Bu görüntüde Fenerbahçe'den bir şey olmaz. Kötü oynayabilir takım. Bu kadar kopuk, mücadelesiz ve vurdumduymaz Fenerbahçe görmedim. Fenerbahçe'nin oynadığı futbola kötü demek, kötüye hakaret olur. İğrenç!

FENERBAHÇE'DEN BİR HALT OLMAZ

Rizespor 3, Fenerbahçe 0... Fenerbahçe 0... Fenerbahçe hakikaten sıfır. Sağından bakıyorum, solundan bakıyorum, hocam Fenerbahçe sıfır ve 10. maçı. 10 maç beklenir, bu Fenerbahçe'den bir halt olmaz. Fenerbahçe'nin yapacağı bir iş var. Biraz dalga geçer gibi oluyor ama ya Okan Buruk'u alacaklar, ya da Okan Buruk'u dinlendirecekler. Bakıyorsun Rizespor'a, takım gibi oynuyor. Biraz daha dikkatli olsalar iki gol daha atarlardı. Fenerbahçe'nin bir tane pozisyonu var. Fenerbahçe inanılmaz derece yan top yapıyor. Kağnı gibi top oynuyor. Mehmet Topal oyun kuruyor Fenerbahçe'de. Mehmet Topal 5'lik bir futbolcu. Daha Fenerbahçe için konuşmaya gerek var mı? Fenerbahçe'de Mehmet Topal oyun kuruyorsa, Fenerbahçe'nin işi bitmiştir.