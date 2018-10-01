SPOR

''Fenerbahçe'den bir halt olmaz''

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.10.2018 10:23 | Son Güncelleme

Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, Çaykur Rizespor'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'yi yerden yere vurdu. 'Bu Fenerbahçe'den bir halt olmaz' diyen Erman Toroğlu, "Teknik direktör falan yok. Bir anormallik var. Bu normal bir iş değil. Fenerbahçe takımının bir derdi var. Mutsuzlar" ifadelerini kullandı.

''Fenerbahçe'den bir halt olmaz''

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe karşılaşmasını A Spor'da yorumculuk yapan Emran Toroğlu değerlendirdi.

İşte Erman Toroğlu'nun Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı için yaptığı çarpıcı yorumlar...

"Fenerbahçe'nin bugünkü performansı kötü değil, iğrenç. Belli şeyler vardır. Bir takım kuruldu, bir menajer ve teknik adam getirildi. Avrupa kupaları dahil 10 maç geçti. Hiçbir ışık yok. Futbolcuları değiştiremeyeceğine göre teknik adamı değiştireceksin. Gitmez! Bir şey var. Futbolcular arasında da kopukluk var. Yedek oyunculara bakıyorum. Rize'ye gelen kafilede futbolculara bakıyorum. Heyecan yok, buzdolabı yok. Bir şeyler eksik takımda.

Bu iş menajerden başlar, malzemecide biter. Bu işi de toparlayacak adam yönetim kuruludur. Bu görüntüde Fenerbahçe'den bir şey olmaz. Kötü oynayabilir takım. Bu kadar kopuk, mücadelesiz ve vurdumduymaz Fenerbahçe görmedim. Fenerbahçe'nin oynadığı futbola kötü demek, kötüye hakaret olur. İğrenç!

FENERBAHÇE'DEN BİR HALT OLMAZ
Rizespor 3, Fenerbahçe 0... Fenerbahçe 0... Fenerbahçe hakikaten sıfır. Sağından bakıyorum, solundan bakıyorum, hocam Fenerbahçe sıfır ve 10. maçı. 10 maç beklenir, bu Fenerbahçe'den bir halt olmaz. Fenerbahçe'nin yapacağı bir iş var. Biraz dalga geçer gibi oluyor ama ya Okan Buruk'u alacaklar, ya da Okan Buruk'u dinlendirecekler. Bakıyorsun Rizespor'a, takım gibi oynuyor. Biraz daha dikkatli olsalar iki gol daha atarlardı. Fenerbahçe'nin bir tane pozisyonu var. Fenerbahçe inanılmaz derece yan top yapıyor. Kağnı gibi top oynuyor. Mehmet Topal oyun kuruyor Fenerbahçe'de. Mehmet Topal 5'lik bir futbolcu. Daha Fenerbahçe için konuşmaya gerek var mı? Fenerbahçe'de Mehmet Topal oyun kuruyorsa, Fenerbahçe'nin işi bitmiştir.

TEKNİK DİREKTÖR FALAN YOK
Fenerbahçe'de teknik direktör falan yok. Bir anormallik var. Bu normal bir iş değil. Fenerbahçe takımının bir derdi var. Mutsuzlar. Dün otobüsten inerken de gördüm. Bir futbol takımının enerjisi olur. Fenebahçeli oyuncular sinirlenmiyorlar bile ya.. İsyan etmiyorlar. Nasıl bir takım bu? Cocu yapsaydı şu ana kadar yapardı. Bir takım kötü oynayabilir. Hakkı da var ama böyle bir futbol yok. Ne yardımlaşma var, ne bir taktik var. Bunlar rakip takımı da tahlil etmemişler. Bu adam sezon başı geldi. Takımda bir şey olması lazım. Şener'e bakıyorum, Şener Fenerbahçe'nin futbolcusu değil. Fenerbahçe'yi böyle bulmuşken acımayacaksın, fark yapacaksın."

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erman toroğlu Fenerbahçe

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Takım
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
BU KULÜBÜ KAPATIP BAŞKA İSİMDE BİR KULÜP KURMAK GEREKİR.FENER DENİNCE İNSANIN AKLINA ÇİLE,IZDIRAP GELİYOR.
Sanırım bu sene düşecekler...Kümeye kümeye fenerbahçe kümeye..
aziz yıldırım böyü yapmıştır :)
Fenerbahçe'nin Bu Günkü Durumunun Nedenleri: 1-Gelen yabancı teknik yönetim iyi değil. Takıma bir sürü sıradan futbolcuyu doldurdular (Ayew ve Benzia hariç). Üstelik 2,5 milyon Euro verilen Frey'in 600 Bin Euro'ya Erzurum'a teklif edildiği, Erzurumspor'un oyuncuyu beğenmediği için kabul etmediği söyleniyor. 2- Fernan dao, Giuliano, Josef De Souza gibi kaliteli futbolcular gönderildi. 3- Var sistemi nedeniyle, bazı hakemler eskisi gibi keyfi kararlar veremiyor.
BENCE DE OLMAZ ÜZÜLÜYORUM TAKIMIMIN BU HALİNE OYUNCULARIN FENERBAHÇE GİBİ BÜYÜK BİR CAMİADA OLDUKLARINDAN HABERİ YOK SANIRIM. MAHALLE MAÇINA ÇIKMIŞLAR GİBİ.
AYKUT HOCA GERÇEK ERSUN YALAN
takmayın kafayı küme düşmeyiz...
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