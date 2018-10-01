Çaykur Rizespor - Fenerbahçe karşılaşmasını A Spor'da yorumculuk yapan Emran Toroğlu değerlendirdi.
İşte Erman Toroğlu'nun Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı için yaptığı çarpıcı yorumlar...
"Fenerbahçe'nin bugünkü performansı kötü değil, iğrenç. Belli şeyler vardır. Bir takım kuruldu, bir menajer ve teknik adam getirildi. Avrupa kupaları dahil 10 maç geçti. Hiçbir ışık yok. Futbolcuları değiştiremeyeceğine göre teknik adamı değiştireceksin. Gitmez! Bir şey var. Futbolcular arasında da kopukluk var. Yedek oyunculara bakıyorum. Rize'ye gelen kafilede futbolculara bakıyorum. Heyecan yok, buzdolabı yok. Bir şeyler eksik takımda.
Bu iş menajerden başlar, malzemecide biter. Bu işi de toparlayacak adam yönetim kuruludur. Bu görüntüde Fenerbahçe'den bir şey olmaz. Kötü oynayabilir takım. Bu kadar kopuk, mücadelesiz ve vurdumduymaz Fenerbahçe görmedim. Fenerbahçe'nin oynadığı futbola kötü demek, kötüye hakaret olur. İğrenç!
FENERBAHÇE'DEN BİR HALT OLMAZ
Rizespor 3, Fenerbahçe 0... Fenerbahçe 0... Fenerbahçe hakikaten sıfır. Sağından bakıyorum, solundan bakıyorum, hocam Fenerbahçe sıfır ve 10. maçı. 10 maç beklenir, bu Fenerbahçe'den bir halt olmaz. Fenerbahçe'nin yapacağı bir iş var. Biraz dalga geçer gibi oluyor ama ya Okan Buruk'u alacaklar, ya da Okan Buruk'u dinlendirecekler. Bakıyorsun Rizespor'a, takım gibi oynuyor. Biraz daha dikkatli olsalar iki gol daha atarlardı. Fenerbahçe'nin bir tane pozisyonu var. Fenerbahçe inanılmaz derece yan top yapıyor. Kağnı gibi top oynuyor. Mehmet Topal oyun kuruyor Fenerbahçe'de. Mehmet Topal 5'lik bir futbolcu. Daha Fenerbahçe için konuşmaya gerek var mı? Fenerbahçe'de Mehmet Topal oyun kuruyorsa, Fenerbahçe'nin işi bitmiştir.
TEKNİK DİREKTÖR FALAN YOK
Fenerbahçe'de teknik direktör falan yok. Bir anormallik var. Bu normal bir iş değil. Fenerbahçe takımının bir derdi var. Mutsuzlar. Dün otobüsten inerken de gördüm. Bir futbol takımının enerjisi olur. Fenebahçeli oyuncular sinirlenmiyorlar bile ya.. İsyan etmiyorlar. Nasıl bir takım bu? Cocu yapsaydı şu ana kadar yapardı. Bir takım kötü oynayabilir. Hakkı da var ama böyle bir futbol yok. Ne yardımlaşma var, ne bir taktik var. Bunlar rakip takımı da tahlil etmemişler. Bu adam sezon başı geldi. Takımda bir şey olması lazım. Şener'e bakıyorum, Şener Fenerbahçe'nin futbolcusu değil. Fenerbahçe'yi böyle bulmuşken acımayacaksın, fark yapacaksın."
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Rize yenilgİsi sonrası tribünlere gidip taraftardan özür diledi
Fenerbahçe taraftarı, Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrası futbolcuları yuhaladı!
Tokatspor - Fethiyespor maçı sonrası arbede yaşandı, Ahmet Dursun tepki gösterdi!
İşte Garry Rodrigues'in yeni adresi!
Emre Akbaba'nın son durumu belli oldu!
''Tek isteğim Türk bayrağına karşı...''
Şenol Güneş'ten abisine sert cevap!
Ne yaptın Ronaldo!
Oğuzhan Özyakup'tan Şenol Güneş'e şok tepki
Cristiano Ronaldo'dan tecavüz iddiasına yanıt
Galatasaray maçı öncesi Porto'da Vincent Aboubakar'ın sakatlığı endişe yarattı
TFF, Karabükspor, Gaziantepspor ve Manisaspor'un 3 puanını sildi
FIFA'dan tarihi karar!
Okuyucu Yorumları 7 yorum