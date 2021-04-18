SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Erman Toroğlu: Fenerbahçeli futbolcular hakemin üzerine yürüyorlar

Erman Toroğlu: Fenerbahçeli futbolcular hakemin üzerine yürüyorlar

18.04.2021 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasının kapanış mücadelesinde Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmanın 18. dakikasında Medipol Başakşehir Ömer Ali Şahiner'in golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe cephesi bu golün öncesinde faul olduğuna dair hakem Cüneyt Çakır'a itirazlarını sürdürdü. A Spor ekranlarında pozisyonu yorumlayan Erman Toroğlu, "faul yok" dedi.

Erman Toroğlu: Fenerbahçeli futbolcular hakemin üzerine yürüyorlar

Başakşehir-Fenerbahçe maçının ardından Erman Toroğlu'nun yaptığı yorumlar sosyal medyada gündem oldu. Sarı-lacivertli futbolcuların hakem üzerindeki etkisinden bahseden Toroğlu, maçtan önce bunun çalışılmış bir taktik olduğunu ifade etti.

"HER ŞEYİ DENEYECEKLER"

Toroğlu,"İlk yarı Cüneyt Çakır için kötü geçmedi. Fenerbahçeli futbolcular çalışmış. 6-7 futbolcuyla hakemin üzerine yürüyorlar. VAR'ı falan devreye sokuyorlar. Hakeme çok yüklendiler. Fenerbahçe bunları çalışmış. Zirve yarışında geriden geldikleri için her şeyi deneyecekler." dedi.

"HANGİSİ İYİ?"

erman_toroglu_fenerbahce_70cf8_800

Toroğlu,"Başakşehir 30 dakika 10 kişi oynadı, Fenerbahçe 10 kişilik rakibe karşı oynadı, daha farklı bir şeyler yapması lazımdı, buna rağmen penaltı yaptılar. Fenerbahçe iyi değil ama hangisi iyi ki?" ifadelerini kullandı.

"VISCA KÖTÜ ATTI"

rra_16_9_1618769621

Toroğlu,"Harun penaltı yaparken çabuk hareket edemedi, rakip çok çabuktu. Daha çabuk gitmesi lazımdı o topa. Kalecinin penaltı kurtardığına inanmıyorum, penaltı kötü atılır bence. Çok zor kurtarmak, iyi penaltı atarsan kaleci kımıldayamaz. Visca çok kötü bir penaltı attı." açıklamasını yaptı.

"7 MAÇTA GERİDEN GELMİŞ"

771d708c-bb8e-494a-96b7-9891477b2e65

Toroğlu,"Fenerbahçe bu sezon gol yediği 7 maçı çevirmiş, Rize 2-1, Trabzon 3-1, Başakşehir 4-1, Sivas, Antalya, Beşiktaş 1-1, Başakşehir 2-1. Enteresan, ilk golü yedikten sonra 7 maçta dönmüş, büyük avantaj bu." dedi.

"EMRE İLE AYKUT, ÇOK GÜZEL"

EzRn4a9VEAgj0Sv

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

Toroğlu,"Dakika 80 falan, Emre ile Aykut pozisyon tartışması yapıyor, bugün en çok hoşuma giden şey buydu. 80. dakikada falan ikisi yan yana, iki takımın oyununu falan tartışıyor, çok güzel, harika bir görüntü, çok güzel bir olay." diyerek konuştu.

"ÖN DİREKTEN VURDURMA"

3038c1ba-f8fb-41f6-ac43-b4270f4f7cf1

Toroğlu,"Kornerde ön direkten kafayı vurdurursan golü yersin, bunun sonucu net. Ön direkten kafayı vurdurmayacaksın." açıklamasını yaptı.

"SİVAS - BEŞİKTAŞ KRİTİK"

f285a061-eb7c-4ca2-8b7e-014eee4330fd

Toroğlu,"Haftanın maçı Sivasspor - Beşiktaş maçı. Sivas'ın durumu şu anda iyi. Beşiktaş, Sivas maçını alırsa yarılar işi, alamazsa kendi işini yarılar." diyerek sözlerini noktaladı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Mahmut Tekdemir kırmızı gördü, saha karıştıMahmut Tekdemir kırmızı gördü, saha karıştı
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
Anahtar Kelimeler:
Erman Toroğlu Fenerbahçe Futbol Kulübü İstanbul Başakşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 6 yorum
Adam haklı fenerli topcular camianın mayası belli de karşılarındaki takımda fenerin has adamlarından kurulu zaten
cüneyt cakırın verdiği yanlış kararlar artık bezdirdi ondan fb li oyuncular artık dellenıyo her düdükte
Fenevbahce şampiyon olur sergen başladı yine hakemlere sallamaya çünkü...

En Çok Okunan Haberler

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Son Dakika: 18 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 18 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Fenerbahçe ile anlaştı! İşte detaylar...

Fenerbahçe ile anlaştı! İşte detaylar...

Dünya futbolu karışıyor! UEFA'ya rest çektiler

Dünya futbolu karışıyor! UEFA'ya rest çektiler

Hakan Kutlu görevinden ayrıldı

Hakan Kutlu görevinden ayrıldı

Türkiye'yi ayağa kaldıracak transfer!

Türkiye'yi ayağa kaldıracak transfer!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

G.Saray'da seks partisi iddiasında yeni gelişme

G.Saray'da seks partisi iddiasında yeni gelişme

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

G.Saray'dan açıklama! "Ahlaksızlık..."

G.Saray'dan açıklama! "Ahlaksızlık..."

'Donk'un seks partilerinden bıktık'

'Donk'un seks partilerinden bıktık'

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ayrılıyor

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ayrılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.