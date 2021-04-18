Erman Toroğlu: Fenerbahçeli futbolcular hakemin üzerine yürüyorlar

Başakşehir-Fenerbahçe maçının ardından Erman Toroğlu'nun yaptığı yorumlar sosyal medyada gündem oldu. Sarı-lacivertli futbolcuların hakem üzerindeki etkisinden bahseden Toroğlu, maçtan önce bunun çalışılmış bir taktik olduğunu ifade etti.

"HER ŞEYİ DENEYECEKLER"

Toroğlu,"İlk yarı Cüneyt Çakır için kötü geçmedi. Fenerbahçeli futbolcular çalışmış. 6-7 futbolcuyla hakemin üzerine yürüyorlar. VAR'ı falan devreye sokuyorlar. Hakeme çok yüklendiler. Fenerbahçe bunları çalışmış. Zirve yarışında geriden geldikleri için her şeyi deneyecekler." dedi.

"HANGİSİ İYİ?"

Toroğlu,"Başakşehir 30 dakika 10 kişi oynadı, Fenerbahçe 10 kişilik rakibe karşı oynadı, daha farklı bir şeyler yapması lazımdı, buna rağmen penaltı yaptılar. Fenerbahçe iyi değil ama hangisi iyi ki?" ifadelerini kullandı.

"VISCA KÖTÜ ATTI"

Toroğlu,"Harun penaltı yaparken çabuk hareket edemedi, rakip çok çabuktu. Daha çabuk gitmesi lazımdı o topa. Kalecinin penaltı kurtardığına inanmıyorum, penaltı kötü atılır bence. Çok zor kurtarmak, iyi penaltı atarsan kaleci kımıldayamaz. Visca çok kötü bir penaltı attı." açıklamasını yaptı.