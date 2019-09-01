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Erman Toroğlu: Futbolcular sisteme uyana kadar Abdullah Avcı gider

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.09.2019 08:31 | Son Güncelleme

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldığı maçı değerlendirdi. Beşiktaş'ın iyi futbol oynamadığını söyleyen Erman Toroğlu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın geleceğine yönelik çarpıcı ifadeler kullandı.

Erman Toroğlu: Futbolcular sisteme uyana kadar Abdullah Avcı gider

Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Rizespor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi.

İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları;

Beşiktaş 2 sezon şampiyon oldu. O zamanlar Beşiktaş'ın maçı olsa da seyretsek diyor, keyif alıyorduk. Sonra yavaş yavaş Beşiktaş'a sallamaya başladık, sonra da kötü olduk. 'Bu Beşiktaş iyi gitmeyecek' dedik. Bundan 3-4 sene evvel Beşiktaş'ın yedekleri bile büyük takımlarda oynayacak konumdaydı.

Beşiktaş takımı nereden nereye geldi... Beşiktaş seyircisine helal olsun. Bu takıma tribün tıklım tıklım.

"BU HAKEMLER CEVİZ AĞACI"

Tabii hakem faktörleri de var. Bu hakemler ceviz ağacı. Şu VAR'dan sonra ben hakemlik yaparım. Çok olay, koşacaksın. Zaten yardımcılar bitti

Beşiktaş'a transferlerden falan hep para geldi. Nerede pu paralar? Güven genç bir oyuncu onu saymam. Oğuzhan'ı Abdullah Avcı da oynatıyor, Şenol Güneş'te alıyor. Kaç senedir sakatlığı var bu oyuncunun? Sakatsa oynamayacak.

"SEN ÇABUK ÇIKAMADIN"

İyi zeminde iyi futbol oynarsın ama Çaykur Rizespor başka zeminde mi oynadı? Beşiktaş takımına karşı ayağı top yaparak biraz çabuk çıkan takım arka tarafını öldürüyor. Avcı 'İyi oynadık' falan diyor. Ben başka maça gittim sanırım. Rizespor çabuk geldi. Sen çabuk çıkamadın.

"NASIL BÜYÜK TAKIM OLACAKSIN?"

Çıkarıp ısı haritası gösteriyorlar. Tribünler ısınsın. Banane... Dakika 80 falandı, Rize oyuncu değiştirdi. Maçın bittiğini biliyorlardı. Tedirgin değillerdi. Peki sen nasıl büyük takım olacaksın?

"ADEM LJAJIC DIŞINDA KİM VAR?"

Adem Ljajic akıllı bir oyuncu. Bir tek o var. Onun dışında kim var oyunu değiştirecek? Bana söyleyin.

"ABDULLAH AVCI GİDER"

Abdullah Avcı'yı tek başına Fikret Orman aldı. Beşiktaş'a Abdullah Avcı gelirken, 'Futbolcularım bunlar, kaç tanesiyle sisteme uyacaksın' diye sormadı mı? Sisteme uyana kadar Abdullah Avcı gider.

"Burada ben hakem olsaydım penaltı vermezdim. Vida'ya yapılan müdahale net penaltı."

"Victor Ruiz'in pozisyonu dışarıda. Dolayısıyla penaltı verilmez. Hakemin yeri 25 metre civarı. Hakem pozisyonu o kadar güzel görüyor ki, vermiyor. VAR nerde? Bu pozisyonda Victor Ruiz kırmızı kart görmeliydi."

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş erman toroğlu abdullah avcı

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