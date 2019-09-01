Erman Toroğlu: Futbolcular sisteme uyana kadar Abdullah Avcı gider

Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Rizespor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi.

İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları;

Beşiktaş 2 sezon şampiyon oldu. O zamanlar Beşiktaş'ın maçı olsa da seyretsek diyor, keyif alıyorduk. Sonra yavaş yavaş Beşiktaş'a sallamaya başladık, sonra da kötü olduk. 'Bu Beşiktaş iyi gitmeyecek' dedik. Bundan 3-4 sene evvel Beşiktaş'ın yedekleri bile büyük takımlarda oynayacak konumdaydı.

Beşiktaş takımı nereden nereye geldi... Beşiktaş seyircisine helal olsun. Bu takıma tribün tıklım tıklım.

"BU HAKEMLER CEVİZ AĞACI"

Tabii hakem faktörleri de var. Bu hakemler ceviz ağacı. Şu VAR'dan sonra ben hakemlik yaparım. Çok olay, koşacaksın. Zaten yardımcılar bitti

Beşiktaş'a transferlerden falan hep para geldi. Nerede pu paralar? Güven genç bir oyuncu onu saymam. Oğuzhan'ı Abdullah Avcı da oynatıyor, Şenol Güneş'te alıyor. Kaç senedir sakatlığı var bu oyuncunun? Sakatsa oynamayacak.

"SEN ÇABUK ÇIKAMADIN"

İyi zeminde iyi futbol oynarsın ama Çaykur Rizespor başka zeminde mi oynadı? Beşiktaş takımına karşı ayağı top yaparak biraz çabuk çıkan takım arka tarafını öldürüyor. Avcı 'İyi oynadık' falan diyor. Ben başka maça gittim sanırım. Rizespor çabuk geldi. Sen çabuk çıkamadın.