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  4. Erman Toroğlu gelecek sezonun şampiyonunu şimdiden açıkladı! "Böyle devam ederlerse..."

Erman Toroğlu gelecek sezonun şampiyonunu şimdiden açıkladı! "Böyle devam ederlerse..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.03.2025 21:08
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Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Antalyaspor'u 4-0 ile geçerek haftayı kayıpsız kapatan Galatasaray bu galibiyetle Beşiktaş derbisi öncesi moral depoladı. Sarı-Kırmızılılar'ın bu galibiyeti sonrası Erman Toroğlu Süper Lig yarışına dair değerlendirmelerde bulunurken dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

Erman Toroğlu gelecek sezonun şampiyonunu şimdiden açıkladı! "Böyle devam ederlerse..."

Süper Lig'in 28. haftasında sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray milli araya kayıpsız girerken usta yorumcu Erman Toroğlu, karşılaşmaya dair yaptığı değerlendirmede dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'IN 10 LİRA FAZLASI VAR"

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Galatasaray taraftarının son haftalarda yaşadığı gerginliğe değinen Erman Toroğlu, "Galatasaray taraftarında özellikle son haftalarda bugüne kadar biraz psikolojik gerginlik vardı. Takımlarının iyi oynamadıklarını düşünüyorlardı. Arkadaşlarımda da bu vardı ve bu durum sokağa da yansımıştı. Şimdi biraz daha rahatlayacaklar. Şu anlık Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye göre 10 lira fazla parası var. Maç fazlası da olsa bir avantajdır" şeklinde konuştu.

"İDEAL 11'İNİ BULDUĞUN ZAMAN..."

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Galatasaray'ın kadro derinliğine vurgu yapan Toroğlu, "Galatasaray için Eyüpspor, Göztepe, Samsunspor deplasmanları kolay değil ama onların çok geniş kadroları yok. Galatasaray'ın daha geniş kadrosu ve yıldız oyuncuları var. Şimdi Alvaro Morata ve Yunus Akgün sakatlıktan döndü. İdeal 11'ini bulduğun zaman avantajını hem puan hem de oyun olarak devam ettireceksin" ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON ŞAMPİYON..."

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Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin kadro yapısını eleştiren Toroğlu, "Fenerbahçe eğer Mert Hakan, Tadic ve Dzeko gibi isimlerle oynamaya devam ederse önümüzdeki sezon şampiyon yine Galatasaray olur. Bunlar oyuna girince 160'la giden takım bir anda 80'e düşüyor. Osimhen'i görüyoruz, bir adam neleri değiştiriyor" diyerek genç ve dinamik oyuncuların önemine dikkat çekti.

"EKSİKLİĞİ ÇOK HİSSEDİLİR"

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Victor Osimhen'in karakterine övgüler yağdıran Erman Toroğlu, "Osimhen'in kalbi temizmiş. Penaltıyı Morata'ya bıraktı. Sonra kendisi gol attı. Hakikaten kulübe büyük saygı duyuyor. Mauro Icardi gol attığında 'Aşkın Olayım' çalıyordu. Bence onun için 'Kulun Kölen Olayım' şarkısı çalsınlar. Osimhen'in eksiliği çok hissedilir. 45'te çıkabilirdi. Çünkü sarı kartı görse Beşiktaş derbisine cezalı olacaktı ama hat-trick yaptı ve öyle çıktı. Demek ki hocasıyla öyle konuşmuş" şeklinde konuştu.

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Süper Lig son dakika Şampiyonluk fenerbahçe galatasaray
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