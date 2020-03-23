Erman Toroğlu: Hatalı olan TFF değil Kulüpler Birliği

A Spor'da yayınlanan programa bağlanan Erman Toroğlu, koronavirüs salgınına önlem amacıyla Süper Lig'in ertelenmesi yönünde alınan karar sonrası Kulüpler Birliği'nin son dönemde aldığı kararları değerlendirdi.

İşte Toroğlu'nun açıklamaları;

Ben bir duyumu yazmıştım. Sonra birkaç kişiyle daha konuştum. Maalesef buradaki fiyaskoyu yapan Kulüpler Birliği. Kulüpler Birliği hiçbir şekilde çalışmadan buraya gelmişler. Şimdi bu malın sahibi Kulüpler Birliği. Burada para kaybedenler onlar. Türkiye Futbol Federasyonu ise devlettir, uygulama yazar.

Ama esas sahip Kulüpler Birliği. Bunlar hiç derslerine çalışmamışlar ki bunları nitekim görüyoruz. Biris play-off yapalım diyor, diğeri böyle yapalım diyor, öteki şöyle yapalım diyor. UEFA sizin önünüzü açmış. TFF Başkanı bütün planları yaptıklarını da söyledi. Kulüpler Birliği ile TFF kopuk kalmışlar.

Burada hatalı olan TFF değil Kulüpler Birliği. Duyduğuma göre kulüpler play-off istemiyor. Bunu Kulüpler Birliği Başkanı kendisi uyduruyor. Çok net söylüyorum. Diğer başkanlar böyle bir konuşma yapılmadı diyor. Peki Sepil bunu nereden çıkarıyor kardeşim? Bu başkan Sepil Kulüpler Birliği'ni sefil etti.

