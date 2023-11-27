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Erman Toroğlu kendisinden 35 yaş küçük eşiyle görüntülendi! Yatak odaları gündem olmuştu

27.11.2023 11:49 | Son Güncelleme:
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Kendisinden 35 yaş küçük aşkı avukat Ezgi Yavuz ile evlenen Erman Toroğlu o dönem çok konuşulmuştu. Erman Toroğlu son olarak eşiyle bir AVM'de görüntülendi. İndirimler için alışverişe gelen çift tarzlarıyla dikkat çekti.

Erman Toroğlu 2022 yılında İspanya'da kendisinden 35 yaş küçük Ezgi Yavuz ile evlenerek sosyal medyada gündem olmuştu. Şimdilerde spor yorumculuğu yapan eski hakem Erman Toroğlu, evlilikten bir süre sonra yatak odasıyla gündeme gelmişti.

Yaz aylarını Bodrum'daki deniz manzaralı evinde geçiren Toroğlu'nun saray yavrusunu andıran evi dikkat çekmiş ve aynalarla dolu yatak odasını görenler şaşmış kalmıştı.

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Sık sık gündeme gelen spor yorumcusu son olarak genç eşiyle görüntülendi. Snob Magazin'de yer alan habere göre; çift Black Friday indirimleri sebebi ile AVM'lere akın edenler arasındaydı.

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Ünlü çift, "Bizde herkes gibi alışveriş yapacağız sonra da yemek yeriz" dedi.

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Erman Toroğlu sosyal medya ele avukat ezgi yavuz
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