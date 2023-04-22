Erman Toroğlu, MHK'ya esti gürledi! Olay sözler: 'Ben korkuyorum!'

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışmış durumda. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın zirve için çekiştiği ligde heyecan 31. hafta maçlarıyla devam ederken, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan flaş bir hamle gelmişti.

Başkanlığını Lale Orta'nın yaptığı Merkez Hakem Kurulu, VAR kayıtlarının incelenmesi sonucunda bazı hakem ve VAR hakemlerine ikinci bir karara kadar görev verilmeyeceğini açıklamıştı.

Bu gelişme sonrasında spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan flaş bir eleştiri geldi. A Spor'da değerlendirmelerde bulunan Toroğlu şu ifadeleri kullandı;

"BEN KORKUYORUM"

"MHK bildiri yayınlamış. Komik oluyorlar ya. Göstermelik yapmışlar. Nereden baksan fiyasko, nereden baksan rezalet. Palamutları vermemişler de ufakları almışlar. İş başka boyutlara gidiyor. Ben korkuyorum."

