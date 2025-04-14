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  4. Erman Toroğlu'nda herkesi şaşırtan sözler! Şampiyonluk yorumu gündem oldu

Erman Toroğlu'nda herkesi şaşırtan sözler! Şampiyonluk yorumu gündem oldu

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
14.04.2025 16:55
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Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı sonrası gündemi değerlendirdi. Trendyol Süper Lig'de kalan haftalardaki şampiyonluk tahmininde bulunun Toroğlu, yorumlarıyla yine dikkat çekti.

Erman Toroğlu'nda herkesi şaşırtan sözler! Şampiyonluk yorumu gündem oldu

Erman Toroğlu Galatasaray'ın kalan maçlarda ve özellikle Bodrumspor karşısında zorlanacağını vurguladı. Öte yandan Toroğlu, Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Talisca hakkında da yorumlarda bulundu.

"TALISCA'YI ALMASALARDI NE OLACAKTI"

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Şampiyonluk yarışı ve ilk 5 sıra hakkında yorum yapan Erman Toroğlu, "Talisca'yı almasalardı ne olacaktı? Galatasaray'a bakıyorsun çabuk adamları iş yapıyor. Fenerbahçe'de çabuk adam yok. Onların önünü açacak forvetler yok" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'IN SAHİBİ GİBİ OYNUYOR"

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Toroğlu, "Osimhen'i seyretmek istiyorum. Söylüyorum da bunu, bir sakatlansa... Zaten birkaç tane sporcu var, ben Osimhen'in gitmesini istemiyorum. Osimhen geldi, Icardi'den kimse bahsetmiyor. Kiralık oynuyor ama hiç kiralık gibi oynamıyor, Galatasaray'ın sahibi gibi oynuyor" dedi.

ŞAMPİYONLUK YORUMU!

Şampiyonluk yarışı ve kalan maçları değerlendiren Erman Toroğlu dikkat çeken ifadeler kullandı. Erman Toroğlu'nun yorumu şöyle: "Kalan maçlar arasında 6 puanlık maçlar var. Bodrumspor maçı zor olur. Kafadan 2 fark yaparsa belki, işi uzatırsa Galatasaray zora girer. İstanbul'dan puan alıp gitmeyi düşünüyorsan 2 gol atacaksın. Yoksa alamazsın. Bodrum iyi defans yapıyor, Galatasaray'ın işi kolay değil. Gol yemeyen, az gol yiyen takım başarılı olur. Galatasaray için kolay maç olmayacak."

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