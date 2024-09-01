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  4. Erman Toroğlu'ndan 15 yaşındaki kaleci Deniz Dönmezer'e olay yaratan sözler! ''Futbol ukalası, Muslera bile senin yaptıklarını yapmıyor..."

Erman Toroğlu'ndan 15 yaşındaki kaleci Deniz Dönmezer'e olay yaratan sözler! ''Futbol ukalası, Muslera bile senin yaptıklarını yapmıyor..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.09.2024 00:02
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Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Galatasaray’a 1-5 mağlup oldu. Yorumcu Erman Toroğlu, şanssız bir maç geçiren Adana Demirspor'un 15 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer'e yüklendi.

Erman Toroğlu'ndan 15 yaşındaki kaleci Deniz Dönmezer'e olay yaratan sözler! ''Futbol ukalası, Muslera bile senin yaptıklarını yapmıyor..."

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 5-1 kazandı.

HATALI GOLLER YEDİ

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Şanssız bir maç geçiren 15 yaşındaki Deniz Dönmezer, hatalı goller yiyerek talihsiz anlar yaşadı. Maç sonunda taraftarından özür dileyen Deniz'i Muslera teselli etti.

ERMAN TOROĞLU'NDAN OLAY SÖZLER

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15 yaşındaki kaleciyi eleştiren Deniz Dönmezer, "Adana Demirspor'un 15 yaşındaki kalecisi biraz futbol ukalası. Muslera bile senin yaptığın rahatlıkları yapmıyor. Portakal, orda kal demişler. Daha çok küçüksün. Böyle rahatlıklara gelmez futbol." dedi.

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