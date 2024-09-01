Erman Toroğlu'ndan 15 yaşındaki kaleci Deniz Dönmezer'e olay yaratan sözler! ''Futbol ukalası, Muslera bile senin yaptıklarını yapmıyor..."

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 5-1 kazandı.

HATALI GOLLER YEDİ

Şanssız bir maç geçiren 15 yaşındaki Deniz Dönmezer, hatalı goller yiyerek talihsiz anlar yaşadı. Maç sonunda taraftarından özür dileyen Deniz'i Muslera teselli etti.

ERMAN TOROĞLU'NDAN OLAY SÖZLER

15 yaşındaki kaleciyi eleştiren Deniz Dönmezer, "Adana Demirspor'un 15 yaşındaki kalecisi biraz futbol ukalası. Muslera bile senin yaptığın rahatlıkları yapmıyor. Portakal, orda kal demişler. Daha çok küçüksün. Böyle rahatlıklara gelmez futbol." dedi.