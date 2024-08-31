Adana Demirspor kalecisi Deniz Dönmezer'den büyük hata! Metehan Balcı ilk maçında asist yaptı...

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı.

METEHAN BALCI İLK DEFA

Metehan Baltacı, Galatasaray formasıyla ilk kez 11'de çıktığı maçta Kerem Aktürkoğlu'na asist yaptı.

BÜYÜK HATA GOLÜ GETİRDİ

Maçın 9. dakikasında genç stoper Metehan Balcı'nın savunma arkasına attığı uzun topta, Adana Demirspor kalecisi 2008 doğumlu Deniz Dönmezer'in boşa çıktı. Yaptığı büyük hata sonrası Kerem Aktürkoğlu pozisyonu affetmedi ve sarı - kırmızılıları 1-0 öne geçirdi.

EN ÇOK KURTARIŞ YAPAN KALECİ OLMUŞTU

Genç kaleci ligin ikinci haftasında Gökhan Akkan ile birlikte en çok kurtarış yapan kaleci olmuştu.

İşte o anlara sosyal medyadan gelen yorumlar;