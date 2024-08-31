SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Adana Demirspor kalecisi Deniz Dönmezer'den büyük hata! Metehan Balcı ilk maçında asist yaptı...

Adana Demirspor kalecisi Deniz Dönmezer'den büyük hata! Metehan Balcı ilk maçında asist yaptı...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
31.08.2024 22:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Galatasaray, Adana Demirspor ile karşılaştı. Maçın 9. dakikasında, genç stoper Metehan Balcı'nın savunma arkasına attığı uzun topta, 2008 doğumlu Deniz Dönmezer'in yaptığı büyük hata sonrası Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı.

METEHAN BALCI İLK DEFA

Screenshot_1

Metehan Baltacı, Galatasaray formasıyla ilk kez 11'de çıktığı maçta Kerem Aktürkoğlu'na asist yaptı.

BÜYÜK HATA GOLÜ GETİRDİ

12121

Maçın 9. dakikasında genç stoper Metehan Balcı'nın savunma arkasına attığı uzun topta, Adana Demirspor kalecisi 2008 doğumlu Deniz Dönmezer'in boşa çıktı. Yaptığı büyük hata sonrası Kerem Aktürkoğlu pozisyonu affetmedi ve sarı - kırmızılıları 1-0 öne geçirdi.

EN ÇOK KURTARIŞ YAPAN KALECİ OLMUŞTU

deniz-donmezer

Genç kaleci ligin ikinci haftasında Gökhan Akkan ile birlikte en çok kurtarış yapan kaleci olmuştu.

İşte o anlara sosyal medyadan gelen yorumlar;

Önceki İçerik Sonraki İçerik

İŞTE BAZI YORUMLAR

Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Konser sırasında fenalaşıp hayatını kaybetti

Konser sırasında fenalaşıp hayatını kaybetti

Amcası gözaltına alınmıştı! DNA eşleşti

Amcası gözaltına alınmıştı! DNA eşleşti

Erencan Yardımcı, Arda Turanlı Eyüpspor tarihine geçerek Hoffenheim'a transfer oldu!

Erencan Yardımcı, Arda Turanlı Eyüpspor tarihine geçerek Hoffenheim'a transfer oldu!

UEFA Kupası için en avantajlı takım açıklandı!

UEFA Kupası için en avantajlı takım açıklandı!

Galatasaray ile deplasmana götürüldü, sözleşmesi yolda feshedildi!

Galatasaray ile deplasmana götürüldü, sözleşmesi yolda feshedildi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.