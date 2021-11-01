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Erman Toroğlu'ndan canlı yayında şoke eden iddia!

01.11.2021 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Hakemlik aleminde mafya grupları var, organize işler oluyor. Bunlar yıllardır var, beni mahkemeye verebilirler. Kalın bir temizlik lazım." dedi.

Erman Toroğlu'ndan canlı yayında şoke eden iddia!

Galatasaray, Gaziantep FK'yı Morutan ve Kerem'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Erman Toroğlu'ndan maçtan sonra flaş açıklamalar geldi.

''MAFYAVARİ İŞLER DÖNÜYOR''

Toroğlu, "Kulüpler Birliği hâlâ farkında değil. Çünkü bu hakemler kelle, bacak götürüyor! Kulüpler, hocalar gidiyor, onlar hâlâ orada. Türkiye'de hakemlikte mafyavari işler dönüyor. Bataklığı kurutamazsanız Türk futbolunu kurtaramazsınız. Pozisyon falan hikâye." dedi.

Erman Toroğlu, dün akşam A Spor'daki programında Beşiktaş maçındaki pozisyonun ofsayt olduğunu dün Morutan'ın golünde ise ofsayt olmadığını ifade etti.

OLAY İDDİA

Toroğlu, "Onlar anlaşamadığı zaman da federasyonlar kendi bildiklerini yaptılar. Şunu net söylüyorum; Türkiye'de asker hakemler vardı, 15 yıl uğraştım sonunda bittiler.

Bakın iddia ediyorum, Türkiye'de hakem olayı var. Bu olay çok önemli bir olay. Bu olayın içine girilmeli, gereken yapılmalı. Kol kesilecekse kol, bacak kesilecekse bacak, ameliyatsa ameliyat…" ifadelerini kullandı.


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Erman Toroğlu Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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