Erman Toroğlu'ndan canlı yayında şoke eden iddia!

Galatasaray, Gaziantep FK'yı Morutan ve Kerem'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Erman Toroğlu'ndan maçtan sonra flaş açıklamalar geldi.

''MAFYAVARİ İŞLER DÖNÜYOR''

Toroğlu, "Kulüpler Birliği hâlâ farkında değil. Çünkü bu hakemler kelle, bacak götürüyor! Kulüpler, hocalar gidiyor, onlar hâlâ orada. Türkiye'de hakemlikte mafyavari işler dönüyor. Bataklığı kurutamazsanız Türk futbolunu kurtaramazsınız. Pozisyon falan hikâye." dedi.

Erman Toroğlu, dün akşam A Spor'daki programında Beşiktaş maçındaki pozisyonun ofsayt olduğunu dün Morutan'ın golünde ise ofsayt olmadığını ifade etti.

OLAY İDDİA

Toroğlu, "Onlar anlaşamadığı zaman da federasyonlar kendi bildiklerini yaptılar. Şunu net söylüyorum; Türkiye'de asker hakemler vardı, 15 yıl uğraştım sonunda bittiler.

Bakın iddia ediyorum, Türkiye'de hakem olayı var. Bu olay çok önemli bir olay. Bu olayın içine girilmeli, gereken yapılmalı. Kol kesilecekse kol, bacak kesilecekse bacak, ameliyatsa ameliyat…" ifadelerini kullandı.



