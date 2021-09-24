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Erman Toroğlu'ndan Cüneyt Çakır'a olay sözler

24.09.2021 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Giresunspor'u konuk etti ve rakibini 2-1'lik sonuçla mağlup etti. A Spor ekranlarında maçı değerlendiren tecrübeli yorumcu Erman Toroğlu, maçın hakemi Cüneyt Çakır için ''duman edicem onu'' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Erman Toroğlu'ndan Cüneyt Çakır'a olay sözler

Ligin 6. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Giresunspor'u konuk etti. Maçta 2-0 öne geçen sarı-lacivertli ekip karşılaşmanın sonlarına doğru skorun 2-1'e gelmesine engel olamadı. Giresunspor'un son dakikalarda yaptığı atakları savuşturan Fenerbahçe, maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'a ise Erman Toroğlu'ndan gönderme geldi.

MAÇ BİTTİ, GOL OLDU

Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından ilginç anların yaşandığı karşılaşmada Giresunsporlu oyuncular golü kaydetti. Giresun temsilcisi bu karar sonrası hakem Cüneyt Çakır'a büyük tepki gösterdi. O anları A Spor yorumcusu Erman Toroğlu değerlendirdi. Toroğlu, "Cüneyt Çakır ne kadar dakik bir adam. Bütün maçlarına bakacağım eğer 1 dakika fazla oynatırsa duman edeceğim onu. Akın bitsin bitir, dünyanın her yerinde böyledir." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Erman Toroğlu Cüneyt Çakır Fenerbahçe Futbol Kulübü Giresunspor
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