Erman Toroğlu'ndan Cüneyt Çakır'a olay sözler

Ligin 6. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Giresunspor'u konuk etti. Maçta 2-0 öne geçen sarı-lacivertli ekip karşılaşmanın sonlarına doğru skorun 2-1'e gelmesine engel olamadı. Giresunspor'un son dakikalarda yaptığı atakları savuşturan Fenerbahçe, maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'a ise Erman Toroğlu'ndan gönderme geldi.

MAÇ BİTTİ, GOL OLDU

Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından ilginç anların yaşandığı karşılaşmada Giresunsporlu oyuncular golü kaydetti. Giresun temsilcisi bu karar sonrası hakem Cüneyt Çakır'a büyük tepki gösterdi. O anları A Spor yorumcusu Erman Toroğlu değerlendirdi. Toroğlu, "Cüneyt Çakır ne kadar dakik bir adam. Bütün maçlarına bakacağım eğer 1 dakika fazla oynatırsa duman edeceğim onu. Akın bitsin bitir, dünyanın her yerinde böyledir." dedi.



