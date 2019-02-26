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Erman Toroğlu'ndan derbi yorumu ve Tolgay Arslan'a ağır sözler

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 26.02.2019 09:11 | Son Güncelleme

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan için "adam değilmiş!" ifadesini kullandı. Erman Toroğlu, 3-3 biten tarihi derbiyle ilgili çarpıcı ifadeler de kullandı.

Erman Toroğlu'ndan derbi yorumu ve Tolgay Arslan'a ağır sözler

Erman Toroğlu'ndan derbi yorumu ve Tolgay Arslan'a ağır sözler

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Fenerbahçe ağlarını havalandıran Gökhan Gönül attığı golden sonra sevinmedi.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Fenerbahçe ağlarını havalandıran Gökhan Gönül attığı golden sonra sevinmedi.

Gökhan Gönül'ün bu hareketini Tolgay Arslan üzerinden yorumlayan Erman Toroğlu, "Gökhan'ın bu hareketi, Tolgay Arslan'ın adam olmadığını gösterdi" dedi.

Gökhan Gönül'ün bu hareketini Tolgay Arslan üzerinden yorumlayan Erman Toroğlu, "Gökhan'ın bu hareketi, Tolgay Arslan'ın adam olmadığını gösterdi" dedi.

Erman Toroğlu, "İşte Gökhan Gönül ile Tolgay Arslan arasındaki kalite farkı. Bu insan ve kalite farkı. Birisi kaliteli ve adammış, birisi adam değilmiş. Yemek yediğin tabağa tükürmeyeceksin" diye konuştu.

Erman Toroğlu, "İşte Gökhan Gönül ile Tolgay Arslan arasındaki kalite farkı. Bu insan ve kalite farkı. Birisi kaliteli ve adammış, birisi adam değilmiş. Yemek yediğin tabağa tükürmeyeceksin" diye konuştu.

Erman Toroğlu, 3-3 biten Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili de şu değerlendirmelerde bulundu:

Erman Toroğlu, 3-3 biten Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ben Fenerbahçe'nin, Zenit maçından sonra daha farklı mücadel edeceğini sanmıştım, yanılmışım. Galatasaray-Akhisarspor maçını seyrettim. Akhisarspor'un eti ne budu ne?

"Ben Fenerbahçe'nin, Zenit maçından sonra daha farklı mücadel edeceğini sanmıştım, yanılmışım. Galatasaray-Akhisarspor maçını seyrettim. Akhisarspor'un eti ne budu ne?

Ama Akhisarspor takımı Fenerbahçe'ye göre rakibiyle çok daha şahsiyetli ve kişilikli bir mücadele sarfetti.

Ama Akhisarspor takımı Fenerbahçe'ye göre rakibiyle çok daha şahsiyetli ve kişilikli bir mücadele sarfetti.

Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki oyunu için bir tek kelime söyleyebilirim: Zavallı. Zavallı bir Fenerbahçe. Başka bir kelime bulamıyorum. 42. dakikada falan gittiler rakip kaleye, o da cılız.

Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki oyunu için bir tek kelime söyleyebilirim: Zavallı. Zavallı bir Fenerbahçe. Başka bir kelime bulamıyorum. 42. dakikada falan gittiler rakip kaleye, o da cılız.

Bir de şu var: Haftaya Çaykur Rizespor'la içeride oynuyor. Ne olur... Düşün. Şu olur: Teknik adamın değişmesi lazım. Fenerbahçe'nin şu 45 dakikadaki mücadelesine bakıyorum.

Bir de şu var: Haftaya Çaykur Rizespor'la içeride oynuyor. Ne olur... Düşün. Şu olur: Teknik adamın değişmesi lazım. Fenerbahçe'nin şu 45 dakikadaki mücadelesine bakıyorum.

Yaptığın mücadeleye göre 5-6 gol yemen lazım. Bırak futbolu. Zavallı, aciz bir mücadele. Bu Fenerbahçe o zaman düşme hattından çok zor çıkar.

Yaptığın mücadeleye göre 5-6 gol yemen lazım. Bırak futbolu. Zavallı, aciz bir mücadele. Bu Fenerbahçe o zaman düşme hattından çok zor çıkar.

Oyuna, rakibe, hakeme bir tepki gösterir. Tepki gösterecek gücü yok, zavallılar. Bundan sonra da baya zor. Akhisarspor bunlardan daha iyi. Dün izledik, tıkır tıkır top oynuyor.

Oyuna, rakibe, hakeme bir tepki gösterir. Tepki gösterecek gücü yok, zavallılar. Bundan sonra da baya zor. Akhisarspor bunlardan daha iyi. Dün izledik, tıkır tıkır top oynuyor.

Akhisar mı Fenerbahçe mi? Açık ara Akhisar, ki oynadığı takım Galatasaray. Bakıyorum, Fenerbahçe'nin tutar bir tarafı var mı? Hiçbir şey yok.

Akhisar mı Fenerbahçe mi? Açık ara Akhisar, ki oynadığı takım Galatasaray. Bakıyorum, Fenerbahçe'nin tutar bir tarafı var mı? Hiçbir şey yok.

Sivasspor'un, Kayserispor'un stoperi olabilir Sadık ama Fenerbahçe'nin stoperi değil. Tolgay Arslan falan ne yaptı? Mehmet Topal ne yaptı?

Sivasspor'un, Kayserispor'un stoperi olabilir Sadık ama Fenerbahçe'nin stoperi değil. Tolgay Arslan falan ne yaptı? Mehmet Topal ne yaptı?

Moses'e de bir şey diyemiyorum. Burak'a santra gelip top verirsen ne olur, böyle olur işte. Moses, 60 metreden top almaya geliyor, Soldado yine aynı. Bu adamlar ne yapsın, suç bulamıyorum.

Moses'e de bir şey diyemiyorum. Burak'a santra gelip top verirsen ne olur, böyle olur işte. Moses, 60 metreden top almaya geliyor, Soldado yine aynı. Bu adamlar ne yapsın, suç bulamıyorum.

İkinci yarıda Quaresma daha erken girmeliydi. Valbuena da aynı. Ver Valbuena'ya topu alamıyorsun. Beşiktaş da bunu yapacaktı. 3-0 öndesin ve ikinci yarıda Quaresma'yı alarak topu sende tutacaksın.

İkinci yarıda Quaresma daha erken girmeliydi. Valbuena da aynı. Ver Valbuena'ya topu alamıyorsun. Beşiktaş da bunu yapacaktı. 3-0 öndesin ve ikinci yarıda Quaresma'yı alarak topu sende tutacaksın.

3-0'dan sonra Beşiktaş gerçekten 'bu maçı ben kazandım' dedi. İlk yarıda 'Zavallı Fenerbahçe' dedim oynadıkları futbol için ama ikinci yarıda da 'Beşiktaş, 3-0'dan sonra maçı döndürmez' diyordum.

3-0'dan sonra Beşiktaş gerçekten 'bu maçı ben kazandım' dedi. İlk yarıda 'Zavallı Fenerbahçe' dedim oynadıkları futbol için ama ikinci yarıda da 'Beşiktaş, 3-0'dan sonra maçı döndürmez' diyordum.

Ancak 3-1, 3-2 olunca öyle demeyin. Futbol bu, şakaya gelmez."

Ancak 3-1, 3-2 olunca öyle demeyin. Futbol bu, şakaya gelmez."
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe tolgay arslan erman toroğlu Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sen adam mısın? toroğlu! işine geldiğine zır zır ötmeyi biliyorsun !
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