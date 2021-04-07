Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e flaş sözler!

Erman Toroğlu'nun Fatih Terim hakkındaki sözleri olay oldu. Toroğlu, Fotomaç Gazetesi'nde ''Hocalığı bırak başkan ol'' başlığıyla yayımlanan yazısında Fatih Terim'i eleştirdi.

Fatih Terim'in Galatasaray'da hem hocalık hem de başkanlık yaptığını iddia eden Erman Toroğlu, Terim'in hocalığı bırakıp başkan olması gerektiğini ifade etti.

Erman Toroğlu yazısında, ''Hem takımı hem kulübü idare etmek istiyorsun. İkisi bir arada olmaz.Senin işi sahada teknik direktörlük. Kulübü yönetmeye kalkma.Eğer Galatasaray'a başkan falan olmak istiyorsan, şimdiden deklare et." ifadelerine yer verdi.



