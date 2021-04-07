SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e flaş sözler!

Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e flaş sözler!

07.04.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın kötü gidişatının ardından eleştiri okları yeniden Fatih Terim'e yöneltildi. Gazeteci ve yorumcu Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e flaş ifadeler kullanıldı.

Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e flaş sözler!

Erman Toroğlu'nun Fatih Terim hakkındaki sözleri olay oldu. Toroğlu, Fotomaç Gazetesi'nde ''Hocalığı bırak başkan ol'' başlığıyla yayımlanan yazısında Fatih Terim'i eleştirdi.

Fatih Terim'in Galatasaray'da hem hocalık hem de başkanlık yaptığını iddia eden Erman Toroğlu, Terim'in hocalığı bırakıp başkan olması gerektiğini ifade etti.

Erman Toroğlu yazısında, ''Hem takımı hem kulübü idare etmek istiyorsun. İkisi bir arada olmaz.Senin işi sahada teknik direktörlük. Kulübü yönetmeye kalkma.Eğer Galatasaray'a başkan falan olmak istiyorsan, şimdiden deklare et." ifadelerine yer verdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Galatasaray'da şok! Yıldız isim Karagümrük maçında yokGalatasaray'da şok! Yıldız isim Karagümrük maçında yok
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Erman Toroğlu Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Doğru demiş adam.. Her şey ondan sorulsun istiyor. Kibirden ödün de vermiyor.
çok doğru ilk defa doğru bişey söyledi erman hoca , fatih terimi,n kompleksi artisliği herkese bıkkınlık verdi bence futboldan alınmalı
koca kulüp ne hale geldi,yazık terim

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' çıkışı

Flaş iddia: Toplumun yüzde 80'inden oy alabilir

Flaş iddia: Toplumun yüzde 80'inden oy alabilir

'Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmiştim'

'Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmiştim'

Futbolcunun yaşı herkesi şaşkına çevirdi

Futbolcunun yaşı herkesi şaşkına çevirdi

Beşiktaş - Alanyaspor maçının VAR'ı belli oldu

Beşiktaş - Alanyaspor maçının VAR'ı belli oldu

Galatasaraylı futbolcunun acı günü

Galatasaraylı futbolcunun acı günü

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Şampiyonluklar F.Bahçe'ye hayırlı olsun

Şampiyonluklar F.Bahçe'ye hayırlı olsun

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tüm dünya Neymar'ı konuşuyor! Saldırı...

Tüm dünya Neymar'ı konuşuyor! Saldırı...

Gerilim artıyor! Söylediği sözler olay oldu

Gerilim artıyor! Söylediği sözler olay oldu

Flaş transfer açıklaması! Ozan Tufan...

Flaş transfer açıklaması! Ozan Tufan...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.