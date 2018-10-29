Fatih Terim'e çok sert eleştiri!

Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Spor'da Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını yorumladı.
İşte Fatih Terim'in açıklamaları...
"Sinan Gümüş piknik oyuncusu, mangal oyuncusu, rahat. Galatasaray'ın oyuncusu değil Sinan. Rahat Galatasaraylı futbolcular, gamsızlar. Eksik olabilirsin ama sen çık öyle bir mücadele et, oynamayan adam bir daha oynamasın.
Nasıl iyi olduğu zaman Fatih Terim, böyle rezillik olduğu zaman da Fatih Terim, bu kadar basit. Sahadaki futbolcular bir şey oynamıyor. Eksik varken, çıkanların şevkle oynaması gerekiyor. Şu an oynayanlar öylesine oynuyor. İstek ve hırs yok. Galatasaray’da bu sakatlıkların sebebi kendilerine iyi bakmamak. Galatasaray ölmüş, ağlayanı yok. Sahadaki 11 oyuncu koşup mücadele etseler böyle mi olur? Sahte oynuyorlar. Bunun da sorumlusu Fatih Hoca.
"EROL BULUT, G.SARAY'DAN KAÇ OYUNCUYU ALIR?"
Adem Büyük'ün çalım şekli belli. Stoper bunu bilecek. (Ozan Kabak) Bunu yaparsa, ona göre gideceksin. Yaptığın zaman ayağından topu alacaksın. Penaltı yapmadığın gibi adamdan topu alacaksın. Yeni Malatyaspor'un hocasına sorsak. Erol Bulut... Bu sahaya çıkan Galatasaray takımından kaç kişiyi senin takımına alırsın? Böyle bir soru yöneltiyorum. Yazın gerçekten. Bugün bunu konuşmamız lazım.
Senelerin kalecisi Muslera bile hırslı bir şekilde oynuyor. Diğer oyuncular kiralık asker. Sahada Galatasaray’ın bir ruhu ve varlığı yok. Rodrigues teke tek babasının oğlunu bile çalımlar ama üç kişi geldiği zaman geçemiyor. Top ona gelince arkalı önlü iki adam baskı yapıyor. Rodrigues’e diğer oyuncuların yardım etmesi gerekiyor.
Sinan Gümüş bu takımda böyle oynuyorsa, Galatasaray’ın oyuncusu değil. Göztepe’ye giden Yasin, Sinan'dan etkili. Sinan Gümüş'ten olmaz. Rodrigues'in oynamamasının zamla falan bir ilgisi yok. Tek başına kalıyor, yardıma gelen kimse yok."
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