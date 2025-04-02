Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu! "Tuaf bir maç olacak"

Fenerbahçe Galatasaray derbisine sayılı saatler kala Erman Toroğlu çarpıcı bir tespitte bulundu.

"TUHAF BİR MAÇ OLACAK"

Erman Toroğlu, bu derbiyi 'karpuzun kırılacağı' an olarak nitelendirerek, "Çok tuhaf bir maç olacak. Süper Lig'de 'ne şiş yansın ne kebap' anlayışı hakimdi ama bu maç tamamen farklı olacak. Bol gol, sarı ve kırmızı kartların olduğu bir mücadele bekliyorum" yorumunu yaptı.

"TALISCA ENERJİ KATABİLİR"

Toroğlu, iki takımın ilk 11’lerini kıyaslarken Fenerbahçe'nin bazı alanlarda Galatasaray’dan üstün olduğunu söyledi. Erman Toroğlu, "Kalede İrfan Can’ın performansı şu an Muslera’nın önünde. Savunma ve orta saha Fenerbahçe’de daha oturmuş durumda. Hücum hattında ise Galatasaray, Osimhen’in formuyla bir adım öne çıkıyor" dedi. Fenerbahçe’nin derbiye Talisca ile başlaması gerektiğini söyleyen Toroğlu, "Talisca oyuna enerji katabilir, ancak yorulduğunda hemen değiştirilmeli. Tadic ve Dzeko’nun aynı anda oynaması Fenerbahçe’yi eksik bırakır" dedi.

"GALATASARAY ADINA TEK ARTI OSIMHEN

Erman Toroğlu, "Fenerbahçe'nin savunma hattı, orta sahası Galatasaray'dan daha derli toplu. Kostic ve Oğuz, Barış ve Yunus'dan daha iyi. Galatasaray adına tek artı Osimhen, Dzeko ve En Nesyri'den daha formda" dedi. Toroğlu, Galatasaray’ın fiziksel olarak Fenerbahçe’ye kıyasla dezavantajlı olduğunu ve bu durumun tempolu oyun kurma becerilerini etkilediğini dile getirdi.