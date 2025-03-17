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  4. Erman Toroğlu'ndan flaş Fenerbahçe sözleri! "Futbolcular kiliseye..." Gündem oldu

Erman Toroğlu'ndan flaş Fenerbahçe sözleri! "Futbolcular kiliseye..." Gündem oldu

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
17.03.2025 10:36
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Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşmasını değerlendiren Erman Toroğlu, Fenerbahçe’nin 2 puan kaybetmesinin şampiyonluğu zora soktuğunu vurguladı. Toroğlu, "Bu dakikadan sonra Fenerli futbolcuların ve Mourinho’nun yapacağı şu: Fenerbahçe'de yabancı futbolcular kiliseye, yerliler de camiye gidip dua edecekler" dedi.

Erman Toroğlu'ndan flaş Fenerbahçe sözleri! "Futbolcular kiliseye..." Gündem oldu

Erman Toroğlu, Süper Lig’i ve Fenerbahçe’nin Samsunspor ile golsüz berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi.

"CAMİYE, KİLİSEYE GİDİP DUA EDECEKLER"

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Erman Toroğlu, “Bu dakikadan sonra Fenerli futbolcuların ve Mourinho’nun yapacağı şu: Fenerbahçe'de yabancı futbolcular kiliseye, yerliler de camiye gidip dua edecekler. ‘Allah’ım bize yardım et, belki Galatasaray tökezlerse, sakatlar olursa yırtarız diyecekler.’ Duaya kaldı iş. Galatasaray’ın önünde 2 tane maç var: Samsunspor ve Beşiktaş. Alırsa bu maçları biter. Aldı mı Moruinho evden bir havlu getirsin atsın sahaya” ifadelerini kullanarak Fenerbahçe’nin şampiyonluk hedefinin zora girdiğini söyledi.

"MAÇTAN SONRA SUNİ GAZ YAPIYORLAR"

Erman Toroğlu, “Fenerbahçeli oyunculardan bazıları maçtan sonra giyinirken Samsunsporlu oyunculara saldırdılar. Samsunsporlu oyunculara maçtan sonra saldıracağınıza maçın içinde saldırsaydınız ya futbol anlamında. Maçtan sonra suni gaz yapıyorlar seyirciye. Bırakın abi. Samsun takımı normal topunu oynadı, bir de 10 kişi kaldılar… Orada da Samsunspor Teknik Direktörünü tenkit ediyorum. O oyuncuyu oyundan alması gerekirdi. İlk yarı aldı mı sarı kartlıyı, onu da alacaktı!..” ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE KÖTÜ FUTBOL OYNADI"

Sözlerini sürdüren Toroğlu, “Samsunspor normal futbol oynadı. Yıllardır şu cümleyi söylerim: 1 gol ile İstanbul’dan puan çıkaramazsın. En az 2 gol atman, galip geleceksen 3 gol atman lazım. Gol yemeden İstanbul’dan çıkmak zordur. Samsunspor, gol yemeden İstanbul'dan çıktı. Bu Samsun'un başarısı mı, Fenerbahçe'nin oynadığı kötü futbol mu? Bunun cevabı Fenerbahçe’nin oynadığı kötü futbol” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Erman Toroğlu fenerbahçe
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