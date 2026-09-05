Erman Toroğlu'ndan maçın ardından olay sözler: Galatasaray'ın kenarda hocası yok!

Trendyol Süper Lig'in 2026-27 sezonunda dördüncü hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Erman Toroğlu, Sözcü TV ekranlarında mücadeleyi değerlendirdi.

Sarı-kırmızılıların ortaya koyduğu futbolu eleştiren Toroğlu, Galatasaray'ın özellikle savunma zaaflarına dikkat çekti. Tecrübeli yorumcu, Victor Osimhen'in takım için önemine de vurgu yaptı.

GALATASARAY'IN OYUNUNU ELEŞTİRDİ

Galatasaray'ın deplasmanda bu oyun anlayışıyla sonuç alabileceğini belirten Toroğlu, iç sahada ise aynı futbolun sorun yaratabileceğini söyledi.

''Galatasaray bu tarz oyunla deplasmanda iyi iş yapabilir. İç sahada duman ederler Galatasaray'ı. Arkaya her giden top tehlikeli. Galatasaray çok kolay top kapıp sonuca gitti.''

Sarı-kırmızılıların oyun planının yeterli olmadığını savunan Toroğlu, teknik heyete yönelik de dikkat çeken ifadeler kullandı.

"KENARDA TEKNİK DİREKTÖR YOK"

Galatasaray'ın eksik oyuncular nedeniyle sahada zorlandığını ifade eden Toroğlu, takımın bireysel yeteneklerle sonuca gitmeye çalıştığını belirtti.

''Barış Alper yok, Sane yok, zaten 9 kişi oynuyorsun. Kenarda teknik direktör yok. Galatasaray şahsi becerilerle gidiyor. Galatasaray'ın oyun planı yok. Osimhen'siz Galatasaray yanar. Biraz düzgün bir takım Galatasaray'ı duman ederdi, Galatasaray iyi değildi.''

Türk futbolundaki güven ortamının da zarar gördüğünü söyleyen Toroğlu, bahis konusuna dikkat çekti.

''Ben artık güvenimi kaybettim, Türkiye'de futbolda güven kayboldu. Bahis çıktı güvenmiyorsun. Bizim burda konuşmamızla olmuyor.''

OSİMHEN İÇİN SAKATLIK UYARISI

Victor Osimhen'in yaşadığı kasık sakatlığı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Toroğlu, bu tür sakatlıkların futbolcular açısından oldukça sıkıntılı olduğunu dile getirdi.

''Kasık sakatlığı ciddidir. Osimhen kendine bakan bir futbolcu. Kasık çok gıcıktır. Osimhen öyle bir adam değil, varını yoğunu koyan adam.''

BAŞAKŞEHİR'İN PENALTISI...

Başakşehir'in kazandığı penaltı pozisyonunu da değerlendiren Toroğlu, hakemin kararında tereddüt etmediğini ve bu nedenle pozisyon hakkında söyleyecek fazla bir şey olmadığını belirtti.

''Hakem o pozisyonda net hareket etti. Tereddüt etmeden verdi, o zaman bir şey demem o pozisyona.''

UMUT BOZOK'UN KIRMIZI KARTI

Karşılaşmanın son bölümünde oyuna giren Umut Bozok'un gördüğü kırmızı kartı da yorumlayan Toroğlu, pozisyonun tartışmasız olduğunu savundu.

''Daha yeni girdin oyuna. Belki de puan alacaktın Galatasaray'a. Net kırmızı kart. Tereddüt etti mi hakem bakmam. Zaten kırmızı kartta hata az oluyor.''

İPTAL EDİLEN GOLÜN KARARI

Galatasaray'ın iptal edilen golü üzerinden ofsayt değerlendirmesi yapan Toroğlu, hücum oyuncusunun topa hareketlenmesinin pozisyonun değerlendirilmesinde belirleyici olduğunu ifade etti.

''Orada topa hareket ediyorsan, aktif ofsayta geçiyorsun. Defansı ve kaleciyi aldatıyorsun. Çok enteresan bir ofsayt çıktı ortaya. Çok bekleyince kafa karışıyor.''

Toroğlu ayrıca Barış Alper Yılmaz'ın bir pozisyonda sarı kart görmesi gerektiğini savunurken, teknik direktörlerin oyundan atılması konusunda da dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

''Barış Alper'e net sarı kart. Adam kurtulmuş gidiyor. Bunun tartışması yok sarı kart ama vermedi. Başakşehir'in teknik direktörünü attı ama aynı pozisyonda Galatasaray'ın teknik direktörünü atamaz.''

"GALATASARAY ÇALIŞMIYOR O ZAMAN"

Galatasaray'ın savunma performansını da eleştiren Toroğlu, bazı oyuncuların potansiyellerinin altında kaldığını ve bunun teknik heyet tarafından sorgulanması gerektiğini söyledi.

''Okan ne yapıyor abi. Abdülkerim çok üst düzey bir oyuncu değil. Ama bu kadar da değil. Aynı şekilde Davinson'da. O zaman çalışmıyorlar. O zaman teknik direktörün hesap vermesi lazım. Okan da sevdiğimde bir adam. Severim ama burda iş yapıyorsak söyleyeceğiz. En az 2 kalite daha iyi oynaması lazım.''

Tecrübeli yorumcu, Osimhen'in Fenerbahçe'ye transfer olması halinde ortaya çıkabilecek tablo hakkında da çarpıcı bir yorum yaptı.

''Osimhen'i al fenere koy ne olur. Berabere kalmadan şampiyon olurlar. Fener'in de zaafı var. Skriniar ve Ake tehlikeli. Çok geri kaçıyorlar. Sen geri kaçınca orta saha ile forveti de geri çekiyorsun.''