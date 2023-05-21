Erman Toroğlu'ndan Mete Kalkavan'a çok sert eleştiri! 'Saçını düzelteceğine düdüklerini düzelt!'

HangiKredi Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında kozlarını paylaştı. 90 dakikası büyük bir heyecana sahne olan maç, Ankaragücü'nün 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşılaşmanın 29. dakikasında yaşanan pozisyon ise gündeme damgasını vurdu. Mücadele, 1-1'lik eşitlikle devam ederken Ankaragücü'nün ikinci golü geldi.

O esnada hakem Mete Kalkavan, topun ağlara gitmesine saniyeler kala düdüğünü çaldı ve penaltı noktasını gösterdi.

Sonrasında VAR tarafından çağrılan Mete Kalkavan pozisyonu inceledi ve penaltı kararını iptal etti.

Top ağlara gitmeden önce düdük çaldığı için golü veremeyen Mete Kalkavan ilginç bir olaya imza atmış oldu. Topun ağlara gitmesini bekleyip sonra VAR'a gitmiş olsaydı, penaltı kararı iptal olsa bile golü verebilecekti. Fakat gol olmadan hemen önce düdük çaldığı için pozisyon hakem atışıyla başladı ve sosyal medyada gündem oldu.

Bu olay sonrasında spor yorumcusu Erman Toroğlu, müsabakanın hakemi Mete Kalkavan'ı ağır sözlerle eleştirdi.

İşte Toroğlu'nun A Spor'daki yorumları;

"Bugün Ankaragücü puan kaybetse ya da küme düşse hesabı kim verecekti? Genç hakem falan yapsa "Bu adam nasıl geldi?" diye soracağız. Yaptığı iş inanılır gibi değil. Saçını düzelteceğine düdüklerini düzelt. Saçını düzeltmekten düdüklerini düzeltemiyor. Buz gibi gol gitti. Yaptığınız tam bir rezillik. Gördüklerimizi söylüyoruz, görmediklerimizi konuşmak bile istemiyorum. Bana ne şikayetler geliyor!"

