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Erman Toroğlu'ndan Osimhen'e: Futbol hırsızı... "Türk futbolu bu akşam bitmiştir"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
12.01.2025 22:28
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Süper Lig'de haftanın en dikkat çekici mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Başakşehir'e konuk oldu. Karşılaşma Sarı-Kırmızılılar'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanan mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulunan Erman Toroğlu çok sert ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Erman Toroğlu'ndan Osimhen'e: Futbol hırsızı... "Türk futbolu bu akşam bitmiştir"

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Başakşehir'i 2-1 ile geçen Galatasaray 3 puanın sahibi olurken, karşılaşmanın yankıları sürüyor. Mücadeleye dair Ekol TV'de değerlendirmelerde bulunan Erman Toroğlu da karşılaşmanın hakemine dair sert ifadeler kullandı.

İŞTE O SÖZLER...

“BU SENE ÇOK TUHAF İŞLER OLUYOR”

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Hakemler hakkında tartışmaları değerlendiren Erman Toroğlu, “Bu sene sahada çok tuhaf işler oluyor. Lig, Fenerbahçe-Galatasaray ligi oldu. Bu akşam Fenerliler çıkacak, Galatasaraylılar onlara cevap verecek. Bazı yorumcular kitabı açacaklar, kitaptan bazı paragraflar okuyacaklar. Herkesin kafası karışık. Kestirme şunu söyleyeyim… VAR niye var? Futbolda adaleti dağıtmak için VAR var. Ama sen VAR'ı o kulübün bu kulübün görüşüne göre çekersen bizden bir halt olmaz. Mesela dün Beşiktaş-Bodrumspor maçındaki rezilliği gördükten sonra… Tam felaket” ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOLU BİTMİŞTİR"

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"Net olarak şunu söyleyebilirim. Osimhen burada net bir şekilde futbol hırsızlığı yapmış ve Galatasaray da bu futbol hırsızlığı ile 3 puanı almış! Türk futbolu bugün itibariyle tamamen bitmiştir, sözün bittiği yerdeyiz artık."

“YAŞAR KEMAL UĞURLU’NUN VAR’DA DA OLMAMASI GEREKİYOR”

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Erman Toroğlu, bu akşam oynan ve Galatasaray’ın 2-1 kazandığı Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasının VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’ya da tepki gösterdi. Toroğlu, “Bu Yaşar Kemal Uğurlu nasıl hala devam ediyor çözmüş değilim. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Bence VAR'da da olmaması gerekir. Herhalde, tahmin ediliyorum bir torpili var. Ben şeklini beğenmiyorum, suçlamayayım çocuğu boş yere de… Stili değişik. Ben beğenmiyorum. Nereye çekerseniz çekin. Madem bir işleri yapıyorsunuz, tamamen yapın. Gücünüz yetmiyorsa başka işler yapın” diye konuştu.

“GALATASARAY MAHALLE TAKIMINA ELENDİ”

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Kulüp başkanlarının ve yönetimlerinin sık sık yaptıkları açıklamaları eleştiren Erman Toroğlu, “Tribüne oynuyorlar. Futbol oynamıyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde bir takımımız yok ya. Galatasaray takımı mahalle takımına, Young Boys’a elendi. Bana neden bahsediyorsunuz. Galatasaray, Türkiye’de bütün maçlarını alıyormuş. Geç bunları. Bu kadroyu, bu parayı sen Şampiyonlar Ligi'ne verdin. Şampiyonlar Ligi’nde senden ekonomik olarak çok daha düşük takımlar oynuyor” sözleriyle tepki gösterdi.

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Rams Başakşehir Rams Başakşehir
1 - 2
Galatasaray Galatasaray

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Süper Lig Erman Toroğlu son dakika galatasaray Victor Osimhen Osimhen
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