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Erman Toroğlu'ndan ses getiren Galatasaray iddiası: Fatih Terim, Mourinho ile kapışmak ister

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
06.08.2024 11:04
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Sezona Süper Kupa'da aldığı 5-0 mağlubiyetle başlayan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Spor yorumcusu Erman Toroğlu kulüpte çatırdamaların olduğunu belirterek Teknik Direktör Okan Buruk'u eleştirdi. Toroğlu ayrıca, "Galatasaray bu şekilde devam ederse Okan gidebilir." dedi ve "Fatih Terim'i getirirler ve Mayıs ayında hepsi el ele gider. Fatih Terim, Mourinho ile kapışmak ister." iddiasında bulundu.

Erman Toroğlu'ndan ses getiren Galatasaray iddiası: Fatih Terim, Mourinho ile kapışmak ister

Son şampiyon Galatasaray Süper Kupa mücadelesinde Beşiktaş karşısında 5-0'lık şok bir mağlubiyet alarak spor kamuoyunun en çok konuşulan takımı haline geldi. Ekol TV Spor Yorumcusu Erman Toroğlu da Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u eleştirerek Fatih Terim iddiasında bulundu.

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Erman Toroğlu'nun sözleri şu şekilde;

Son iki yılda Okan Buruk çok başarılıydı. Yıldız futbolcuları yönetti, sorumluluk aldı ama bu 5-0'lık mağlubiyetle Okan adeta Terim'i diriltti. Orta sahayı sürekli boşalttı, maçın 60. dakikasından sonra farkın açılacağını anladım. Sadece skor değil, yaptığı açıklamalar da rezalet. Futbolcunu kamuoyunun önüne atıyorsun. Bu senin sözleşmeli elemanın. Yarın ondan da faydalanmak isteyeceksin.

"TERİM, MOURINHO İLE KAPIŞMAK İSTER"

"Galatasaray bu şekilde devam ederse Okan gidebilir. Sonra ne olur? Fatih Terim'i getirirler ve Mayıs ayında hepsi el ele gider. Fatih Terim, Mourinho ile kapışmak ister. Galatasaray'da başarısızlığa tahammül yoktur, bunu unutmayın"

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"O KOKULAR YAVAŞ YAVAŞ ORTAYA ÇIKACAK"

Galatasaray'ı arka planda iki kişi yönetiyor. Biri Dursun Özbek'in Başkan Yardımcısı Metin Öztürk, diğeri ise kardeşi Mehmet Özbek. Florya'da araziler var, projeler adı altında neler olduğunu göreceğiz. Şimdilik bu kadar söylüyorum. O kokular yavaş yavaş ortaya çıkacak.

Galatasaray'da Abdürrahim Albayrak vardı, halkın içinden gelen birisi. Sonra Erden Timur geldi. Erden Timur tahsilli bir adam, Tarsus'ta ve ABD'de eğitimler görmüş. Futbolcuların aileleriyle ilgileniyordu.

ICARDI ELEŞTİRİSİ

Eşlerinin sorunları, çocukların okulu her işin içinde bu adam vardı. Futbolcuyu çok sıkmayacaksın ama boş da bırakmayacaksın. Icardi'nin suratına bakıyorum, yüzü düşmüş. Oyuncularda ruhsuzluk var.

Icardi karısını bahane ediyor, kampa geç katılıyor, başka bir şeyi bahane ediyor, Arjantin'de tatil yapıyor. Futbolcular buna tahammül etmezler. İş sadece gol atmak değil. Orada bir çalışma düzeni olması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Erman Toroğlu mourinho
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