Erman Toroğlu'ndan tepki: Madem hakemler şerefsiz, neden TFF'yi ibra ettiniz?

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.Beşiktaşlı Tyler Boyd'un kırmızı kart görmesi gerektiğini savunan Toroğlu, Beşiktaş ile Trabzonspor'un hakem eleştirilerini yorumladı.
Toroğlu yaptığı açıklamada, "Beşiktaş ve Trabzonspor, hakem diye ağlamaya başladı. Madem bu hakemler şerefsiz, niye TFF'yi ibra ettiniz? Emre Kocadağ, Beşiktaş kökenli, Fenerbahçe kökenli, Galatasaray kökenli yorumcular dedi… Bu kafada gidiyoruz. Nerelerde geziyoruz bilmiyorum" diyerek iki takım idarecilerini eleştirdi.
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