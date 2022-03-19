Erman Toroğlu'nun yeni imajı görenleri şaşırttı! ''Vallahi montaj sandım...''

Eski hakem Erman Toroğlu bu sefer yorumlarıyla değil, yeni tarzıyla gündeme geldi. Yıllardır ekranlarda spor yorumculuğu yapan Toroğlu, yeni imajıyla dikkat çekti. Sosyal medyada kısa süre içinde binlerce yorum alan tecrübeli isim hakkında birçok paylaşım yapıldı.

YENİ İMAJI HERKESİ ŞAŞIRTTI

Geçtiğimiz günlerde 1983 doğumlu Ezgi Yavuz ile evlenen Toroğlu, imajında da değişikliğe gitti. Genç bir görünüm yakalayarak izleyicilerin karşısına çıkan Toroğlu, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

"VALLAHİ MONTAJ SANDIM"

Erman Toroğlu hakkında birçok yorum yapıldı. Taraftarların bazıları Erman Toroğlu'nu tanıyamadı...



