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Erman Toroğlu'nun yeni imajı görenleri şaşırttı! ''Vallahi montaj sandım...''

19.03.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, yeni tarzıyla yine gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Ezgi Yavuz ile dünya evine giren Toroğlu, dün akşam A Spor ekranlarına yeni tarzıyla çıktı. Sosyal medyada kısa süre içinde gündem olan Toroğlu hakkında birçok yorum yapıldı. İşte detaylar...

Erman Toroğlu'nun yeni imajı görenleri şaşırttı! ''Vallahi montaj sandım...''

Eski hakem Erman Toroğlu bu sefer yorumlarıyla değil, yeni tarzıyla gündeme geldi. Yıllardır ekranlarda spor yorumculuğu yapan Toroğlu, yeni imajıyla dikkat çekti. Sosyal medyada kısa süre içinde binlerce yorum alan tecrübeli isim hakkında birçok paylaşım yapıldı.

YENİ İMAJI HERKESİ ŞAŞIRTTI

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Geçtiğimiz günlerde 1983 doğumlu Ezgi Yavuz ile evlenen Toroğlu, imajında da değişikliğe gitti. Genç bir görünüm yakalayarak izleyicilerin karşısına çıkan Toroğlu, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

"VALLAHİ MONTAJ SANDIM"

Erman Toroğlu hakkında birçok yorum yapıldı. Taraftarların bazıları Erman Toroğlu'nu tanıyamadı...

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Erman Toroğlu
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