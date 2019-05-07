SPOR

Erman Toroğlu: Ribery Galatasaray'a geri dönebilir

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.05.2019 08:03 | Son Güncelleme

Sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacağı kesinleşen Franck Ribery için çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Ünlü futbol yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Ribery ile ilgilendiğini ve sezon sonunda geri dönebileceğini söyledi.

Erman Toroğlu: Ribery Galatasaray'a geri dönebilir

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu futbol gündemindeki konuları A Spor'da değerlendirdi.

Erman Toroğlu'nun açıklamaları şöyle;

"TRABZONSPOR LİDER OLABİLİRDİ"

Trabzonspor son dakikada yediği ve kaçırdığı gollerle 10 puan kaybetti. Bu durum olmasa Trabzonspor lider olabilirdi. Trabzonspor'da başkan ve yönetim değişti. Yeni yönetim, Ünal Karaman'ı getirdi.

Ünal Karaman çok dürüst bir insandır. Fakat Ünal Karaman göreve ilk geldiğinde dezavantajı vardı. Bu da takımda Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak gibi papazların olmasıydı. İki oyuncu gidince Ünal Karaman'ın eli de güçlendi

"MESUT'TAN DAHA YETENEKLİ"

Yusuf Yazıcı biraz daha kendini geliştirsin Mesut Özil'den daha iyi bir oyuncu. Yusuf, Mesut Özil'den daha yetenekli. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür, Klopp ya da Simeone'yle 1 sezon çalışsın Avrupa'da her takımda oynar.

Abdülkadir ve Yusuf, Arda'nın kültüründe değiller. Bir tarafta Emre, bir tarafta Arda, bir tarafta da Volkan. Üçünü de tanımam. Emre sahanın içinde çirkef fakat Emre'nin saha dışında bir yanlışını görmedim. Arda ve Volkan için aynı şeyi söyleyemeyeceğim.

"ÖNCE GUTI'YE KIZ"

  1. gol öncesinde taç atışı sırasında Guti, Necip'e bağrınca bütün oyuncuların dikkati dağılıyor. Bana bunu dün bir arkadaşım dedi. Ben de dikkat ettim. Durum net bir şekilde görünüyor. Sen ilk önce Guti'ye kız Fikret Orman! Hani Guti ,Şenol Güneş'in yanında pişecekti, ne güzel pişti!

"RIBERY GALATASARAY'A DÖNEBİLİR"

Galatasaray, Ribery ile ilgileniyormuş öyle duydum. Ribery, Türkiye'ye dönebilir.

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali
Mustafa Cengiz'den Beşiktaş derbisi açıklamasıMustafa Cengiz'den Beşiktaş derbisi açıklaması
G.Saray taraftarından Şenol Güneş'e şok!G.Saray taraftarından Şenol Güneş'e şok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
franck ribery Galatasaray erman toroğlu

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

İşte Mourinho'nun yeni adresi!

İşte Mourinho'nun yeni adresi!

Hocasına küfretti, ortalık karıştı!

Hocasına küfretti, ortalık karıştı!

Duygusal maçta gülen Konyaspor!

Duygusal maçta gülen Konyaspor!

Canlı yayında açıkladı! Ribery geri dönüyor

Canlı yayında açıkladı! Ribery geri dönüyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Cimbom'dan boykot! Diagne'den flaş paylaşım

Cimbom'dan boykot! Diagne'den flaş paylaşım

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Fatih Terim'den hakemlere olay sözler!

Fatih Terim'den hakemlere olay sözler!

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran transfer açıklaması

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran transfer açıklaması

Okuyucu Yorumları 4 yorum
HOCAM RİBERY BURDAN KAÇARAK GİTTİ ŞİMDİ DAVULLA ZURNAYLA KARŞILARLAR ONU SURİYELİLER...
posası çıktı işi bitti para kazanacak tek yer kaldı Türk kekleri
zeki müren de bizi görebilecekmi
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erman Toroğlu: Ribery Galatasaray'a geri dönebilir

Canlı yayında açıkladı! Ribery geri dönüyor

Mustafa Cengiz'den Beşiktaş derbisi açıklaması

Mustafa Cengiz'den Beşiktaş derbisi açıklaması

Galatasaray taraftarından ''Tiyatrocu Şenol Güneş'' tezahüratı

G.Saray taraftarından Şenol Güneş'e şok!

Marcao, Feghouli, Muslera ve Onyekuru Beşiktaş derbisini değerlendirdi

'Daha hiçbir şey bitmedi'

Fatih Terim: Badou Ndiaye'nin gelecek sezon da takımda olmasını istiyoruz

Ve Terim açıkladı! 'Takımda kalmasını istiyoruz'

Abdurrahim Albayrak: Beşiktaş galibiyeti için prim vereceğiz

Albayrak müjdeyi verdi! Prim...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.