Erman Toroğlu: Ribery Galatasaray'a geri dönebilir

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu futbol gündemindeki konuları A Spor'da değerlendirdi.

Erman Toroğlu'nun açıklamaları şöyle;

"TRABZONSPOR LİDER OLABİLİRDİ"

Trabzonspor son dakikada yediği ve kaçırdığı gollerle 10 puan kaybetti. Bu durum olmasa Trabzonspor lider olabilirdi. Trabzonspor'da başkan ve yönetim değişti. Yeni yönetim, Ünal Karaman'ı getirdi.

Ünal Karaman çok dürüst bir insandır. Fakat Ünal Karaman göreve ilk geldiğinde dezavantajı vardı. Bu da takımda Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak gibi papazların olmasıydı. İki oyuncu gidince Ünal Karaman'ın eli de güçlendi

"MESUT'TAN DAHA YETENEKLİ"

Yusuf Yazıcı biraz daha kendini geliştirsin Mesut Özil'den daha iyi bir oyuncu. Yusuf, Mesut Özil'den daha yetenekli. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür, Klopp ya da Simeone'yle 1 sezon çalışsın Avrupa'da her takımda oynar.

Abdülkadir ve Yusuf, Arda'nın kültüründe değiller. Bir tarafta Emre, bir tarafta Arda, bir tarafta da Volkan. Üçünü de tanımam. Emre sahanın içinde çirkef fakat Emre'nin saha dışında bir yanlışını görmedim. Arda ve Volkan için aynı şeyi söyleyemeyeceğim.