SPOR

Erman Toroğlu: Sivasspor, Beşiktaş'la dalga geçti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 12.11.2018 08:15 | Son Güncelleme

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın evinde Sivasspor'a 2-1 yenildiği maç sonrası çarpıcı ifadeler kullandı. Sivasspor'un Beşiktaş'la dalga geçtiğini söyleyen Toroğlu, "Bu sorumlulukta Fikret Orman ve Şenol Güneş’in payı yarı yarıyadır" diye konuştu.

Erman Toroğlu: Sivasspor, Beşiktaş'la dalga geçti

Erman Toroğlu, A Spor'da Beşiktaş - Sivasspor maçını değerlendirdi. Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın bu takımla işinin zor olduğunu belirtirken, Fikret Orman ve Şenol Güneş'e de mesaj gönderdi.

İşte Erman Toroğlu'nun çarpıcı açıklamaları...

"Yaşlı deniyor ancak en faydalı oynayan Quaresma. Quaresma’dan daha genç oyuncular sahada yürüyor. Babel silik. Sivasspor topa vurmadan, ayağa pas yaparak çıkıyor. Beşiktaş böyle olunca topları alamıyor. Sivasspor’un oyun aklı tahminimden daha iyi çıktı.

Sivasspor, Beşiktaş ile İstanbul’da oynuyor, kaybedecek neyi var? Beşiktaş’ın attığı golde Quaresma harika bir orta kesti. Güven’in özgüveni de iyi. Sivasspor’un golü ise kesinlikle kaleci hatası. Böyle bir gol yenmez, çıkıp o topu alacak. Beşiktaş’ın kaleci olarak işi zor.

Beşiktaş için neler söyledim, bana neler yaptırdılar, sitelerden neler söylettiler... Ne oldu? Ben iyi bile söyledim. Hakem 8 dakika uzatma verince çevirebilir belki dedim. O 8 dakikada da Sivasspor, Beşiktaş ile dalga geçti. Bu takımla seneye iş zor. Fikret Orman, ‘Ben gidersem Beşiktaş biter’ demişti. Sen gidersen Beşiktaş bitmez, Beşiktaş çınar. Eğer biterse, senin yaptığın borçlardan biter. Bu sorumlulukta Fikret Orman ve Şenol Güneş’in payı yarı yarıyadır.

Oyuncu parayı alırken etkileniyor mu? Küfür edilmediği sürece ıslıklama da olur. Futbolcu kendine baksın, ayakta dursun. Bu işler bir anda mı çıkıyor?"

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