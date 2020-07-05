Erman Toroğlu: Sofiane Feghouli'yi Galatasaray'dan gönderin!

Süper Lig'de Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada Sofiane Feghouli'nin gördüğü kırmızı kartı eski hakem Erman Toroğlu yorumladı.
Sofiane Feghouli ile ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Erman Toroğlu "Feghouli denen adam bir kırmızı kart gördü... Bu adamlara bu paraları nasıl veriyorlar? Kuzey Afrika ülkelerinden gelenler takımlarını böyle yarım bırakıyor. Rakip etmek atar, canın yanar ve döner vurursun o da olmaz da... Feghouli kurşun yemiş gibi yere atıyor kendini sonra da vuruyor. Emre de kurşun yemiş gibi attı ya kendini, o darbeyi yerseniz yerden kalkamazsınız. Bu adamların Galatasaray'dan gönderilmesi lazım." dedi.
Erman Toroğlu, Galatasaray'daki kartların nedenini otorite boşluğuna bağlarken "Galatasaray bu kadar sarı ve kırmızı kart görüyorsa, teknik adamın, o takımda liderliği yoktur. Ayrıca fizik olarak da sıkıntı vardır. Fatih Terim falan anlamam, bu kadar çok kart varsa o teknik adamın otoritesi yoktur. Futbolcular, hocayı sallamıyordur." ifadelerini kullandı.
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