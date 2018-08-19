Erman Toroğlu'ndan bomba açıklama!

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Erzurumspor - Beşiktaş maçını A Spor'da değerlendirdi. İşte Erman Toroğlu'nun çarpıcı açıklamaları...

"Medel büyük paralarla alınan bir isim. Gidiyor, 5 dakika oyun durdu diyor. Yahu Medel, siz zaten durdunuz. Oyun durmadı. Beşiktaş takımı futbol oynamadan, şansının ve tecrübesinin yardımıyla maçlar oynuyor.

BEŞİKTAŞ'TA BİR ŞEYLER VAR

Beşiktaş 2 sene önceki gibi bir takım değil. Şans ve tecrübesinin yardımıyla maçlar alıyor. Bir gün hiç alamaz. 2 top direkten döner. Beşiktaş takımı ilk yarıda sefilleri oynadı. Maçın gerçek hakkı 3-0’dır. 3’ün dışında 5 olabilecek pozisyonlar da var da… Beşiktaş’ın büyük şansı. 3-0 olsa nasıl kurtaracaksın? Beşiktaş’ta bir halt var. Beşiktaş ile ilgili önemli şeyler var. Tahmin ediyorum. Kolay değil Beşiktaş’ın işi. Bir anda kongre kararı aldılar… Bayram değil, seyran değil. Eniştem beni niye öptü? Doğru mu, değil mi? Ben de merak ediyorum.

UEFA, BEŞİKTAŞ'A 'ÖDEMELERİ YAPMAZSAN SENİ GRUPLARA ALMAM' DEDİ Mİ?

Kongre tarihi ne zaman? Fikret Orman bayram değil seyran değil neden kongre istedi. Çünkü yeni gelecek adamlar para verecekler. UEFA, Beşiktaş'a '21 Eylül tarihine kadar oyuncu ve teknik adamlara ödemeleri yap, yoksa grup aşamasına almam' dedi mi? Taşları yan yana koyunca doğru olduğu çıkıyor. Kolay değil.