SPOR

Erman Toroğlu'ndan bomba açıklama!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.08.2018 22:16 | Son Güncelleme

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Erzurumspor - Beşiktaş maçını A Spor'da değerlendirdi. Beşiktaş'ın uçuruma gittiğini söyleyen Erman Toroğlu, "Fikret Orman bayram değil seyran değil neden kongre istedi? Yoksa UEFA, Beşiktaş'a '21 Eylül tarihine kadar oyuncu ve teknik adamlara ödemeleri yap, yoksa grup aşamasına almam' dedi mi?" şeklinde çarpıcı bir ifade kullandı.

Erman Toroğlu'ndan bomba açıklama!

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Erzurumspor - Beşiktaş maçını A Spor'da değerlendirdi. İşte Erman Toroğlu'nun çarpıcı açıklamaları...

"Medel büyük paralarla alınan bir isim. Gidiyor, 5 dakika oyun durdu diyor. Yahu Medel, siz zaten durdunuz. Oyun durmadı. Beşiktaş takımı futbol oynamadan, şansının ve tecrübesinin yardımıyla maçlar oynuyor.

BEŞİKTAŞ'TA BİR ŞEYLER VAR
Beşiktaş 2 sene önceki gibi bir takım değil. Şans ve tecrübesinin yardımıyla maçlar alıyor. Bir gün hiç alamaz. 2 top direkten döner. Beşiktaş takımı ilk yarıda sefilleri oynadı. Maçın gerçek hakkı 3-0’dır. 3’ün dışında 5 olabilecek pozisyonlar da var da… Beşiktaş’ın büyük şansı. 3-0 olsa nasıl kurtaracaksın? Beşiktaş’ta bir halt var. Beşiktaş ile ilgili önemli şeyler var. Tahmin ediyorum. Kolay değil Beşiktaş’ın işi. Bir anda kongre kararı aldılar… Bayram değil, seyran değil. Eniştem beni niye öptü? Doğru mu, değil mi? Ben de merak ediyorum.

UEFA, BEŞİKTAŞ'A 'ÖDEMELERİ YAPMAZSAN SENİ GRUPLARA ALMAM' DEDİ Mİ?
Kongre tarihi ne zaman? Fikret Orman bayram değil seyran değil neden kongre istedi. Çünkü yeni gelecek adamlar para verecekler. UEFA, Beşiktaş'a '21 Eylül tarihine kadar oyuncu ve teknik adamlara ödemeleri yap, yoksa grup aşamasına almam' dedi mi? Taşları yan yana koyunca doğru olduğu çıkıyor. Kolay değil.

ÖNCEDEN 'KEŞKE BEŞİKTAŞ MAÇI OLSA' DİYORDUK
Beşiktaş’ın bu görüntüsü çok şeye gebe. Yönetim, teknik adam, futbolcu… Kulübün yapısı hepsiyle ilgilidir. Sahada bir görüntü varsa, bu görüntü yukarıdan aşağıya geliyor. Şu Beşiktaş’ın oyunu tesadüf değil. Bazı futbolcuların davranışları tesadüf değil. Beşiktaş 2 sene evvel bir takımdı. Onlar gibi oynayamıyorlar diyorduk. Önceden, keşke Beşiktaş maçı olsa diyorduk. Şimdi aynı şeyi söylemiyoruz. Niye kızıyorlar?

BEŞİKTAŞ UÇURUMA DOĞRU GİDİYOR
Fenerbahçe’de değişim oldu. İşleri zor. Galatasaray’da da başkanlar sürekli değişti. Beşiktaş’ta yıllardır aynı başkan. Beşiktaş uçuruma doğru gidiyor. Gerçekten iyi değiller. Akhisarspor takımı herkesi aldattı. Geçen senenin takımı değil. Erzurumspor da müthiş top oynuyor. İlk yarıda iyiydiler. Erzurum’da, o rakımda top oynamak kolay değil. Uludağ’da kamp yapardık, Bursa’ya giderdik perişan olurduk. Onlar alışkınlar. Sen bir de top oynadın, vereceğin maçı şans eseri aldın. Kovmak istediğin bir futbolcu seni kurtardı. Bugün de sahada işte.


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Anahtar Kelimeler:
erman toroğlu Beşiktaş Erzurumspor-Beşiktaş Alvaro Negredo

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Beşiktaş düşmanı!!! Gs laf söylediği görülmemiş. Ancak bjk fenere sallasın dursun
ula ne boş beleş adamsın ya
hoşt erman hoşt başladın yine havlamaya
toroğlunu zerre kadar sevmem lakin bu defa doğruları söylüyor feneri parçala onu parçala bunu parçala bu değirmenin suyu nerden geliyor demezlermi insana bu sözde büyükler hatta küçükler içinde geçerli derhal havuz imha edilmeli futbol eski günlerine dönülmeli yoksa böyle giderse hem tüm klüpler batacak hemde ülkemizi batıracaklar bu iş bilmezler klüplerin borcu aynen yunanistan gibi asla yama tutmaz dikiş tutmaz olmuş borç çığ gibi delik açıldıkça açılıyor hadi bakalım kapatabilirseniz kapatın bakalım asla başaramayacaklar ne zaman havuz delindi o zaman belki akılları başlarına gelir
ermanı hiç sevmen ama doğrulık payı var. rezil futbol
Erman Toroğlu ve aspor uzun zamandır Beşiktaş ile uğraşıyor. Türkiye kupası rezilliğinden beridir aynı rezil tutumları devam ediyor. Adamın yorumları takıma göre değişiyor. Aynı pozisyonda farklı yorumlar yapıyor...
Ağzından lağım akıyor Erman, sus artık.
Erman Toroğlu artık bu işleri bırakmalı. Surekli boş muhabbetler. Bu adam dinleyicilerine Lewandovski'yi Alman milli takımı oyuncusu diye anlatan bşr adam. Daha bişey demeye gerek var mı. Yalan yanlış haberlerle gundeme gelmeye calışıyo. Haberin kaynagı kim? Önemli bir kaynak. Hiç bitmiyo bu önemli kaynaklar????????
Kabzımal konuşmuş...
Ulan Beşiktaş düşmanı kabzimal ikinci yarı 3 golden sonra suratına düştü.tam bir KABZİMAL sin
dedi mi yaptı mı boylemiydi acaba bu nsl bi soylem ya. varsa net bildiğin söyle. boyle ortaya bişey atıp insanları zan altında bırakma hoca
patates konuşmuş gene fikret ormanla şenol güneşle ugrasmaktan kabiz oldu kabziman
Futbolun Adnan oktarı
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