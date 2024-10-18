Erman Toroğlu yöneticilere sert çıkıştı! "Kayserispor ve benzeri kulüplerin daha iyi yerlerde olması mümkün değil"

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, söyleşi için geldiği 7. Kayseri Kitap Fuarı’nda yaptığı açıklamada, "Ne Kayserispor’un ne de Kayserispor gibi idare edilen kulüplerin daha iyi yerde olmasının imkanı yok" diyerek kulüp yöneticilerine sert çıkıştı.

"60-70 YILDIR TESİS YAPILMADI"

Söyleşide gençliğe dair düşüncelerini paylaşan Toroğlu, spor tesislerinin eksikliğine dikkat çekerek, "Bu nesli pamuklarda büyütmemiz lazım. Ancak gençleri spora çekmek için spor tesisleri yapmalıyız. 60-70 yıldır spor tesisi yapılmadı. Rant uğruna gençlerimizin yeşil alanları yok ediliyor" dedi.

"KAYSERİSPOR VE BENZER KULÜPLERİN İYİ YERLERDE OLMASININ İMKANI YOK"

Kayserispor’un daha iyi bir konumda olması gerektiğini vurgulayan Toroğlu, "Ne Kayserispor’un ne de Kayserispor gibi idare edilen kulüplerin daha iyi yerlerde olmasının imkanı yok. Bütün kulüplerin anonim şirket olması lazım, aksi halde küçük kulüpler batar, büyük kulüpler de yabancı sermayeye devredilir" ifadelerini kullandı.

"FUTBOLUN GELECEĞİ İÇİN DEĞİŞİM ŞART"

Toroğlu, Türk futbolunun geleceği için yapıların modernize edilmesi gerektiğini belirterek, "Aksi takdirde hem küçük kulüpler, hem de büyük kulüpler sıkıntı yaşayacak" dedi. Özellikle sporun içindeki rant kavramının gençlerin gelişimini olumsuz etkilediğine dikkat çekti.