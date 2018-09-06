Ermenistan 1 - 0 Liechtenstein

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunda, D Ligi 4. Grup karşılaşmasında Ermenistan, Vazgen Sarkisyan Cumhuriyet Stadı'nda Lihtenştayn'ı konuk etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Ermenistan, 31. dakikada Marcos Pizzelli'nin golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Lihtenştayn, 33. dakikada Sandro Wolfinger ile fileleri havalandırdı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.
İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Ermenistan, 76. dakikada Tigran Barseghyan'ın ağları sarsmasıyla 2-1 öne geçti ve karşılaşma, bu sonuçla sona erdi.
Ermenistan'da kaptan Henrikh Mkhitaryan, 69. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu değerlendiremezken, Lihtenştayn'da ise Michele Polverino 74. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
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