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Ernesto Valverde'nin gelecek sezon da Barcelona'yı çalıştıracağı açıklandı

İSPANYA HABERLERİ  | 16.01.2019 20:58 | Son Güncelleme

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, teknik direktör Ernesto Valverde ile yeni sözleşme imzalanacağını açıkladı.

Ernesto Valverde'nin gelecek sezon da Barcelona'yı çalıştıracağı açıklandı

Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu, futbol takımı teknik direktörü Jose Valverde'nin gelecek sezon da görevde kalacağını açıkladı.

Bartomeu, kulüpteki geleceği tartışma konusu haline gelen teknik direktör Valverde ile ilgili İspanya basınına yaptığı açıklamada, "Ernesto Valverde, gelecek sezon da Barcelona'nın teknik direktörü olacak." ifadesini kullandı.

İspanyol teknik adam Valverde'ye güveninin tam olduğunu belirten Bartomeu, "Teknik direktörümüze inanıyoruz. Kulüpte harika iş çıkarıyor. Hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak doğru kişi olduğunu düşünüyoruz. Valverde, zeki bir insan. Soyunma odasında dengeyi sağlamayı biliyor. Kulübün oyun tarzına hakim. Oyunu okuyabiliyor ve istediğimiz sonuçları almakta başarılı." değerlendirmesinde bulundu.

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barcelona Ernesto Valverde

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