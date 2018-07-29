SPOR

Ernesto Valverde: Yerry Mina'dan en iyi performansını bekliyoruz

İSPANYA HABERLERİ  | 29.07.2018 20:57 | Son Güncelleme

Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği, transferin gözde isimlerinden Yerry Mina için açıklamalarda bulundu.

Ernesto Valverde: Yerry Mina'dan en iyi performansını bekliyoruz

Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, Fenerbahçe ve Galatasaray ile de ismi anılan transferin gözde isimlerinden Yerry Mina ile ilgili konuştu ve takımda kalacağının sinyallerini verdi.

İspanyol teknik adam, Mina'nın kaliteli bir oyuncu olduğunu vurgularken; "Bu takımda başarılı olmak isteyen, Barcelona'yı bir adım ileriye taşıyacak herkes için yerimiz var. Mina harika bir oyuncu ve bunu Dünya Kupası'nda gösterdi. Ondan en iyi performansını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM İLGİLENDİKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe'nin de gündemindeki Mina için Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de bir açıklama yapmıştı. Tecrübeli teknik adam Mina ile ilgilendiklerini ''Beğendiğim oyunculardan bir tanesi Yerry Mina. Açıkçası onunla ilgilendiğimiz de doğrudur'' ifadelerini kullanmıştı.

MANCHESTER UNITED, LYON, EVERTON...

Kolombiya formasıyla Dünya Kupası'nda yıldızlaşan Mina'nın peşinde Premier Lig'den Manchester United ile Everton ve Ligue 1'den Everton'ın olduğu belirtiliyor.

(Sporx)

nintchdbpict000377943086

PARTNERÇok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Cristiano Ronaldo vergi kaçırdığı için 18.8 milyon euro ceza ödeyecekCristiano Ronaldo vergi kaçırdığı için 18.8 milyon euro ceza ödeyecek
Julian Nagelsmann, Real Madrid'i neden reddettiğini açıkladıJulian Nagelsmann, Real Madrid'i neden reddettiğini açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yerry Mina barcelona Ernesto Valverde

En Çok Okunan Haberler

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

İsrail, Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'nu durdurdu

İsrail, Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'nu durdurdu

Talisca, Guangzhou'nun Chongqing ile oynadığı maçta 2 gol kaydetti!

Talisca, Guangzhou'nun Chongqing ile oynadığı maçta 2 gol kaydetti!

Pepe'nin Beşiktaş'tan ayrılıp Wolverhampton'a gitmek istediği iddia edildi!

Pepe'nin Beşiktaş'tan ayrılıp Wolverhampton'a gitmek istediği iddia edildi!

Milan Badelj'nin yeni takımı Lazio!

Milan Badelj'nin yeni takımı Lazio!

Wolverhampton Pepe'den vazgeçmiyor!

Wolverhampton Pepe'den vazgeçmiyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ernesto Valverde: Yerry Mina'dan en iyi performansını bekliyoruz

Ernesto Valverde: Yerry Mina'dan en iyi performansını bekliyoruz

Cristiano Ronaldo vergi kaçırdığı için 18.8 milyon euro ceza ödeyecek

Cristiano Ronaldo vergi kaçırdığı için 18.8 milyon euro ceza ödeyecek

Julian Nagelsmann, Real Madrid'i neden reddettiğini açıkladı

Julian Nagelsmann, Real Madrid'i neden reddettiğini açıkladı

Real Madrid'den Hugo Lloris için 68 milyon Euro

Real Madrid'den Hugo Lloris için 68 milyon Euro

Gelson Martins Atletico Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzaladı

Gelson Martins Atletico Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzaladı

La Liga'da fikstür çekildi! İşte El Clasico tarihleri...

La Liga'da fikstür çekildi! İşte El Clasico tarihleri...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.