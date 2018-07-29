Ernesto Valverde: Yerry Mina'dan en iyi performansını bekliyoruz

Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, Fenerbahçe ve Galatasaray ile de ismi anılan transferin gözde isimlerinden Yerry Mina ile ilgili konuştu ve takımda kalacağının sinyallerini verdi.

İspanyol teknik adam, Mina'nın kaliteli bir oyuncu olduğunu vurgularken; "Bu takımda başarılı olmak isteyen, Barcelona'yı bir adım ileriye taşıyacak herkes için yerimiz var. Mina harika bir oyuncu ve bunu Dünya Kupası'nda gösterdi. Ondan en iyi performansını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM İLGİLENDİKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe'nin de gündemindeki Mina için Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de bir açıklama yapmıştı. Tecrübeli teknik adam Mina ile ilgilendiklerini ''Beğendiğim oyunculardan bir tanesi Yerry Mina. Açıkçası onunla ilgilendiğimiz de doğrudur'' ifadelerini kullanmıştı.

MANCHESTER UNITED, LYON, EVERTON...

Kolombiya formasıyla Dünya Kupası'nda yıldızlaşan Mina'nın peşinde Premier Lig'den Manchester United ile Everton ve Ligue 1'den Everton'ın olduğu belirtiliyor.

(Sporx)





