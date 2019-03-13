SPOR

Erol Bedir: Başakşehir'in güle oynaya puan alacağına inamıyorum

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 13.03.2019 10:52 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Rizespor maçında yaşananların takipçisi olacaklarını söyledi. Başkan Bedir, Başakşehir maçı ile ilgili de iddialı konuştu.

Erol Bedir: Başakşehir'in güle oynaya puan alacağına inamıyorum

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Rize'de 3-0 yenildikleri müsabakada sergilenen oyundan ve alınan sonuçtan ziyade tribünde yaşanan olaylara dikkat çeken İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "saha dışında yapılanları Türk futbolu adına, iki şehrin dostluğu adına olmaması gereken şeylerdi" dedi.

İHA Muhabirine özel açıklamalar yapan İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "10 maçlık iyi bir serimiz vardı. İyi bir performans gösterdik Hikmet hocayla birlikte. Ama herşeyin bir sonu var. Dünyanın en büyük takımları da yeniliyor. Biz de Rize'de yenildik. Aslında Rize'ye giderken çok umutluyduk. Fakat bazen aşırı motivasyon istediklerinizi yapmanıza engel olabiliyor. Maçta en az 7-8 tane gol pozisyonumuz vardı. Bunları biz atsak farklı bir sonuç ortayla çıkardı. Rizespor, daha az pozisyon buldu ama golleri attı. Yenildik. Bizi yenmek de Rizespor'a nasip oldu. Ancak daha çok konuşulması gereken saha dışındaki olaylar. Daha maçın başında çok galiz küfürler gelmeye başladı. Bir olay olacağı belliydi. Acaba biz 1-2 gol atsak, müsabaka orada oynanır mıydı, maç biter miydi bilemiyorum. Yaralanan taraftarlarımız var. Hocamızın kafasına geldi 3-5 parça malzeme. Emniyet güçlerinin gelip arada barikat oluşturup azınlıkta bulunan taraftarlarımızı koruma altına alması gerekirken, tam tersi bizim taraftarlara vurmaya başladılar, eziyet ettiler. Kayserispor'umuzun her maçına gelen milletvekilimiz Baki Ersoy'un o tribünde olması da olası bir faciayı önledi. Polisler, vekilin orada olduğunu anlayınca daha usturuplu davrandılar. Buna rağmen yaralı taraftarlarımız oldu" dedi.

Başkan Erol Bedir, "Biz saha içerisinde Rizespor'a yenilebiliriz. Onlar bizden daha iyi oynayıp maçı kazanabilirler. Bunların hepsine eyvallah. Ama saha dışında yapılanları Türk futbolu adına, iki şehrin dostluğu adına olmaması gereken şeylerdi. Yaşanan olaylar ile ilgili olarak resmi başvurumuzu yaptık, bunun takipçisi de olacağız" cümleleri kurdu.

Çaykur Rizespor kulübünden kendi adına bir özür beklemediğini de dile getiren Başkan Erol Bedir, "Benim taraftarımdan özür dilensin. 400 taraftarım darp edilmiş. Onları tek tek bulup özür dilesinler" diye konuştu.

Başkan Erol Bedir, Pazar günü Kayseri'de oynanacak Medipol Başakşehir maçı ile ilgili olarak da, taraftarın stadı dolduracağına inandığını ifade ederek "Başakşehir güçlü takım. Ligin açık ara lideri. Kendi sahamızda kolay lokma olmadığımızı düşünüyorum. Başakşehir'in buradan güle oynaya puanlarla gideceğine inanmıyorum" açıklamasında bulundu.

Meğer onlar da bağımlıymış! İşte erkeklerin en çok yaptırdığı estetikler Meğer onlar da bağımlıymış! İşte erkeklerin en çok yaptırdığı estetikler
Karaman Başakşehir maçından umutluKaraman Başakşehir maçından umutlu
Kayserispor ilk kez yenildiKayserispor ilk kez yenildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstikbal Mobilya Kayserispor Erol Bedir

En Çok Okunan Haberler

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

Beşiktaş'a bir şok daha! FIFA'ya gitti

Beşiktaş'a bir şok daha! FIFA'ya gitti

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar!

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Hikmet Karaman'dan sürpriz

Hikmet Karaman'dan sürpriz

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Süper Lig'de flaş imza

Süper Lig'de flaş imza

Kayserispor'un ligde bileği bükülmüyor

Kayserispor'un ligde bileği bükülmüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erol Bedir: Başakşehir'in güle oynaya puan alacağına inamıyorum

Erol Bedir iddialı! Başakşehir...

Hikmet Karaman: Başakşehir karşısında iyi bir maç çıkarmayı hedefliyoruz

Karaman Başakşehir maçından umutlu

Kayserispor bu yıl ilk kez yenildi

Kayserispor ilk kez yenildi

Hikmet Karaman'ın doğum günü kutlandı

Karaman'ın doğum günü kutlandı

Bernard Mensah’ın yerine Hasan Hüseyin Acar

Mensah’ın yerine Hasan Hüseyin Acar

Erol Bedir: Serimizi sürdürmek istiyoruz

'Seriyi sürdürmek istiyoruz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.