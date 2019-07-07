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Erol Bedir'den Benoit Poulain ve Deniz Türüç açıklaması

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 07.07.2019 17:29 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Fransız savunma oyuncusu Benoit Poulain ile ilgilendiklerini ancak henüz anlaşma sağlamadıklarını söyledi. Erol Bedir, Deniz Türüç için ise Galatasaray ve Fenerbahçe'yle temasların sürdüğünü ifade etti.

Erol Bedir'den Benoit Poulain ve Deniz Türüç açıklaması

Erol Bedir, 31 yaşındaki savunma oyuncusu Benoit Poulain ile 2 yıllık anlaşma sağladıkları yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Geçen sezonu Belçika'nın Brugge takımında geçiren Benoit Poulain'a ilgilerinin olduğunu ifade eden Bedir, "Bugün birçok medya organında Fransız oyuncu ile 2 yıllık anlaşma sağladığımız yönünde haberler çıktı. Bizim bu oyuncuya ilgimiz var, görüşüyoruz ama henüz bir anlaşma sağlanmış değil. Benoit Poulain önümüzdeki hafta içi Kayseri'ye gelecek ve burada bir görüşme gerçekleştireceğiz. Görüşmenin ardından her şey netleşecek" diye konuştu.

"DENİZ TÜRÜÇ KONUSUNDA GALATASARAY VE FENERBAHÇE İLE TEMASLAR SÜRÜYOR"
Bedir, milli takım oyuncusu Deniz Türünç için ise Galatasaray ve Fenerbahçe ile temasların sürdüğünü söyleyerek, "Fenerbahçe ile anlaştığımız hakkında çıkan haberler doğru değil. Şu an iki takımla da sadece görüşmeler sürüyor. Sanırım önümüzdeki hafta Deniz Türüç transferi hakkında önemli gelişmeler olacaktır. Şu an Galatasaray transfer yapabilmek için futbolcu satmak zorunda, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu ve UEFA’dan gelecek raporu bekliyorlar” dedi.

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