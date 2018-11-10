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Erol Bedir'den Galatasaraylı oyunculara tepki: Kayseri'de dinlendiler

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 10.11.2018 22:20 | Son Güncelleme

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Galatasaraylı oyunculara "Galatasaray yorgunsa dinlenme yeri saha değil. Maç 45 dakika yerde geçti. Büyük takım oyuncusu yerden kalkmadı" diyerek tepki gösterdi.

Erol Bedir'den Galatasaraylı oyunculara tepki: Kayseri'de dinlendiler

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, 3-0 mağlup oldukları maçın ardından Galatasaraylı oyuncuların özellikle 1-0 sonrasında çok zaman geçirdiklerini söyledi.

Erol Bedir şu ifadeleri kullandı:

''Galatasaray yorgunsa dinlenme yeri saha değil. Maç 45 dakika yerde geçti. Büyük takım oyuncusu yerden kalkmadı. Muslera'nın sakatlığı 10 dakika sürdü. Galatasaray öne geçtikten sonra örnek olması gereken gibi oynamadı. Hakem de buna izin verdi. Buna rağmen 1-0'dan sonra yakalayıp Galatasaray'ı geçmemiz gerekirken ikinci golü yedik.''

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Anahtar Kelimeler:
Erol Bedir Kayserispor Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
adamın kafası yarılmış sığır herif ve ayrıca kaleci, ya ne yapacaktı? sanki kayseri olarak mükemmel bir futbol oynadınız da hakkınız yenmiş gibi ağlıyorsunuz anca
aman ha kabadayı fatih terim ve hasan şaş duymasın mazallah önünü keserler kapına adam yollarlar.birde işin hak meselesine gelince daha 3 gün öncesine hakkımızı helal etmiyoz diyen kişiler bugünkü yediği haklardan bahsedermi acaba
iyiki yorgunlarmış.dinlenmiş olsalardı kaç atarlardı acaba?
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