Erol Bedir'den Galatasaraylı oyunculara tepki: Kayseri'de dinlendiler

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, 3-0 mağlup oldukları maçın ardından Galatasaraylı oyuncuların özellikle 1-0 sonrasında çok zaman geçirdiklerini söyledi.
Erol Bedir şu ifadeleri kullandı:
''Galatasaray yorgunsa dinlenme yeri saha değil. Maç 45 dakika yerde geçti. Büyük takım oyuncusu yerden kalkmadı. Muslera'nın sakatlığı 10 dakika sürdü. Galatasaray öne geçtikten sonra örnek olması gereken gibi oynamadı. Hakem de buna izin verdi. Buna rağmen 1-0'dan sonra yakalayıp Galatasaray'ı geçmemiz gerekirken ikinci golü yedik.''
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