SPOR

Erol Bedir’den transfer müjdesi

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 06.07.2019 14:14 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, gelecek hafta içi transferde 3-4 yeni ismi açıklayacaklarını ifade etti.

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu için topbaşı yapan İstikbal Mobilya Kayserispor’da transfer çalışmaları sürüyor. İstikbal Mobilya Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, "2019-2020 sezonu başta Türk futboluna ve Kayserispor’umuza hayırlı olsun. Kazasız, belasız oyuncularımız sakatlanmadan ve hiçbir takımın oyuncuları sakatlanmadan, adaletli bir lig temenni ediyorum. Sadece futbolun konuşulduğu bir lig olsun istiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu’na, Merkez Hakem Kurulu’na ve diğer kurullara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA 3-4 OYUNCUYU AÇIKLAMIŞ OLURUZ"

Sarı-kırmızılı takımdaki sayısal eksikliğin giderileceğini ve önümüzdeki hafta içi yerli ve yabancı 3-4 ismi daha açıklayacaklarını belirten Başkan Erol Bedir, "Sezon bitiminde biraz dinleneceğimizi zannettik ancak spor böyle bir şey. Hiçbir gün, bir saat dinlenmeden, farklı farklı meseleler ile uğraşarak buraya geldik. Sezonu tamamladıktan sonra Genel Kurul süreci yaşadık. Genel kurulu tamamladıktan sonra hocamızla anlaştık. Hocamızın vermiş olduğu rapor doğrultusunda Kayserispor’umuza faydalı olacak hem futbol açısından hem de kişilik olarak bize uyum sağlayacak arkadaşlarımızın listesini belirledik. 2 arkadaşımızı aramıza kattık. Önümüzdeki hafta içi yerli ve yabancı olmak üzere 3-4 ismi daha açıklamış oluruz. Hemen hemen her mevkiden oyuncu gitti. Takviye yapacağımız mevkiler belli. Yetiştirebildiğimiz kadar oyuncuları Kayseri’deki çalışmalarımıza yetiştireceğiz. Hepsi Kayseri’ye gelecekler, imzalarını burada atacaklar" diye konuştu.

PARTNERVictoria's Secret meleğinden çıplak poz!Victoria's Secret meleğinden çıplak poz!
Umut Bulut imzayı attıUmut Bulut imzayı attı
Ziya Alkurt Kayserispor’daZiya Alkurt Kayserispor’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erol Bedir Spor Toto Süper Lig Kayserispor

En Çok Okunan Haberler

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Milli futbolcumuz dünya devine transfer oldu

Milli futbolcumuz dünya devine transfer oldu

Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!

Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!

Rizespor'dan Mehmet Topal atağı

Rizespor'dan Mehmet Topal atağı

Enes Ünal'ın yeni takımı açıklandı

Enes Ünal'ın yeni takımı açıklandı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Mensah ve Deniz Türüç için resmi teklif yok

Mensah ve Deniz Türüç için resmi teklif yok

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Karaman boş durmuyor

Karaman boş durmuyor

İşte Mensah'ın bonservisi

İşte Mensah'ın bonservisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erol Bedir’den transfer müjdesi

Erol Bedir’den transfer müjdesi

Kayserispor'da Umut Bulut'la yeni sözleşme imzalandı

Umut Bulut imzayı attı

Ziya Alkurt Kayserispor’da

Ziya Alkurt Kayserispor’da

Umut Bulut yeniden Kayserispor’da

Umut Bulut yeniden Kayserispor’da

Fanatik damat, nikahtan sonra eşiyle stada gitti

Fanatik damat, nikahtan sonra oraya gitti!

Bernard Mensah sezonu açtı

Mensah sezonu açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.