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Erol Bedir: Galatasaray olmadan birlik olmaz

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 06.12.2018 16:16 | Son Güncelleme

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı öncesinde Kayserispor Başkanı Erol Bedir basına açıklamalarda bulundu. Erol Bedir, Galatasaray olmadan birlik olmayacağını söyledi.

Erol Bedir: Galatasaray olmadan birlik olmaz

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, yaşanan hakem hatalarından dolayı futbolu konuşamadıklarını söyledi.

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yiğiner, Türkiye'de hakem hatalarından dolayı futbol ortamının gerildiğini belirterek, "Galatasaray-Atiker Konyaspor maçından sonra bu noktaya geldik. Biz futbol konuşmak istiyoruz. Her şeyden önemlisi adaletli bir yönetim istiyoruz. Hakemlerin biraz daha dikkat etmesi lazım. Enerjimizi futbolun dışında harcamamamız gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübünün hakkında yapılan açıklama çekilene kadar vakfın toplantılarına katılmama kararını da değerlendiren Mehmet Yiğiner, şunları kaydetti:

"Galatasaray Kulübünün de burada olmasını arzu ederdik. Birliğin ismi birlik. Galatasaray ve diğer kulüplerin de hakları korunacaktır. Bizim istediğimiz, tüm kulüpler, hakemler ve yöneticiler adil olsun. Galatasaray'ın hakkı yenmiştir. 2 puan kaybı olmuştur. Ve biz hakem hatalarından dolayı futbolu konuşmuyoruz. O maçta bariz hakem hataları olmasaydı bugün bu soruları bize sormayacaktınız. Spor camiasının adil yönetildiği bir futbol ortamı istiyoruz. Türk futbolunun gelişmesini istiyoruz. Ilımlı ve güzel bir karar alacağımızı düşünüyorum."

MKE Ankaragücü'nün Spor Toto Süper Lig'deki Beşiktaş, Atiker Konyaspor ve Antalyaspor maçlarında hakem hatalarından dolayı puanlar kaybettiğini vurgulayan Yiğiner, "Maddi ve manevi kaybımız oldu. Maçların adil bir şekilde yönetilmesini istiyoruz. Herkes eşit şartlarda yarışsın. Bu şekilde Türk futbolu değer kazanır." diye konuştu.

Erol Bedir: "Galatasaray olmadan birlik olmaz"

Kayserispor Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Vekili Erol Bedir, "Galatasaray, Fenerbahçe ve Kayserispor olmadan bir birlik, beraberlik olmaz." dedi.

Vakfın toplantısından önce birkaç kulüp başkanıyla bir araya geldiklerini aktaran Bedir, "Galatasaray Kulübünün açıklamasını duyduk. Galatasaray da diğer kulüpler de bir ve beraber olmanın heyecanı içinde olacaktır. Galatasaray, Fenerbahçe ve Kayserispor olmadan birlik olmaz." ifadelerini kullandı.

Kayserispor'un yaşadığı teknik direktör değişimini de değerlendiren Erol Bedir, "Bir futbol kulübünde başarısızlıktan, kulüp başkanı başta olmak üzere futbolcular, teknik heyet ve taraftar da sorumludur. Kendi üzerime düşen sorumluluğu aldım ve genel kurul yaptım. Genel kurul, benim devam etmemi istedi. Bu sorumluluğu devam ettireceğim. Daha sonra yaşanan gelişmelerde çok sevdiğimiz Ertuğrul Sağlam görevi bırakmak istedi ve biz de kabul ettik. Daha önce Kayseri'de çalışan Hikmet Karaman'ı teknik direktörlüğe getirdik. Hayırlı olsun. İyi bir kadromuz var. Sakatlarımız döndü. Kasımpaşa maçıyla çıkışa geçeriz diye düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

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Kayserispor Erol Bedir Kulüpler Birliği

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