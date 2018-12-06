Erol Bedir: "Galatasaray olmadan birlik olmaz"

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, yaşanan hakem hatalarından dolayı futbolu konuşamadıklarını söyledi.

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yiğiner, Türkiye'de hakem hatalarından dolayı futbol ortamının gerildiğini belirterek, "Galatasaray-Atiker Konyaspor maçından sonra bu noktaya geldik. Biz futbol konuşmak istiyoruz. Her şeyden önemlisi adaletli bir yönetim istiyoruz. Hakemlerin biraz daha dikkat etmesi lazım. Enerjimizi futbolun dışında harcamamamız gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübünün hakkında yapılan açıklama çekilene kadar vakfın toplantılarına katılmama kararını da değerlendiren Mehmet Yiğiner, şunları kaydetti:

"Galatasaray Kulübünün de burada olmasını arzu ederdik. Birliğin ismi birlik. Galatasaray ve diğer kulüplerin de hakları korunacaktır. Bizim istediğimiz, tüm kulüpler, hakemler ve yöneticiler adil olsun. Galatasaray'ın hakkı yenmiştir. 2 puan kaybı olmuştur. Ve biz hakem hatalarından dolayı futbolu konuşmuyoruz. O maçta bariz hakem hataları olmasaydı bugün bu soruları bize sormayacaktınız. Spor camiasının adil yönetildiği bir futbol ortamı istiyoruz. Türk futbolunun gelişmesini istiyoruz. Ilımlı ve güzel bir karar alacağımızı düşünüyorum."