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Erol Bulut: 2 ya da 3 transferi ben yaptım

03.04.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 transfer ile şampiyonluğun en büyük favorisi olan Fenerbahçe'de sürpriz kayıplar işi zorlaştırmıştı. Alınan sonuçların ardından sarı-lacivertli kulüp, Erol Bulut ile yolları ayırıp göreve Emre Belözoğlu'nu getirdi. Erol Bulut, ayrılığı sonrası herhangi bir demeç vermezken, ilk kez konuştu. Deneyimli hoca, "2 ya da 3 transferde benim ve ekibimin isteği vardı ama onun dışında zaten belli bir liste vardı, ona göre transferler yapıldı" dedi.

Erol Bulut: 2 ya da 3 transferi ben yaptım

Fenerabahçe geçtiğimiz günlerde Erol Bulut ile yollarını ayırmıştı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" denilmişti.

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Bulut'un yerine sportif direktör Emre Belözoğlu'nun getirildiği belirtilerek, "Sezonun geri kalan haftalarında, yönetim kurulumuzun almış olduğu kararla, sportif direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır. Süper Lig'de mücadelesini Emre Belözoğlu'nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

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Milliyet yer alan habere göre, Erol Bulut ayrılığın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Deplasmanda tarihe geçen sonuçlar aldıklarını dile getiren deneyimli teknik adam, "2 ya da 3 transferde benim ve ekibimin isteği vardı ama onun dışında zaten belli bir liste vardı, ona göre transferler yapıldı. Kavgalı ya da kötü ayrılmadık. Dostça vedalaşarak ayrıldık. Fenerbahçe'nin başarılı olmasını çok isterim, inşallah olurlar. Şampiyonlukları beni mutlu eder" dedi.


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