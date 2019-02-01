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Erol Bulut'a doğum günü sürprizi

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 01.02.2019 10:15 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor’un antrenmanını takip eden gazeteciler, 44 yaşına giren Teknik Direktör Erol Bulut’a sürpriz bir doğum günü yaptı.

Erol Bulut'a doğum günü sürprizi

Başarılı teknik adamın röportajı sonrası gazeteciler, üzerinde Türk Bayrağı olan '44' ve 'İyi ki doğdun hocam' yazılı pastayı Bulut’a takdim etti. Teknik Direktör Erol Bulut, pastayı keserek gazetecilere ikram etti. Bulut, doğum gününü kutlayan ve mesaj gönderen herkese teşekkür ederek, “İnşallah 44. yaş günüm Malatyaspor’a, futbolcularıma ve bize hayırlı olur” dedi.

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Erol Bulut Evkur yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig

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