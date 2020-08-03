Erol Bulut, Alanyaspor'dan ayrıldığını açıkladı!

Teknik direktör Erol Bulut, Alanyaspor'dan ayrıldığını resmi twitter hesabından duyurdu.
Aytemiz Alanyaspor'da 2019-2020 sezonu ile birlikte başlayan görevimiz, bugün itibariyle son bulmuştur.
Bu göreve gelmemizde büyük emeği olan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu ve Aytemiz Alanyaspor yönetim kuruluna teşekkür ederim.
Futbolcu kardeşlerim, ekibim, ben, en önemlisi de bizlere her zaman destek ve inancını esirgemeyen taraftarımızla, 2019-2020 sezonunu birlik içinde ve çok verimli geçirdik; takımımızı Avrupa Kupaları'na götürme başarısı gösterdik.
Ekibim ve ben, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kuruluna, tüm futbolcu kardeşlerimize, kulüp personelimize, taraftarımıza ve Aytemiz Alanyaspor camiasına teşekkürü borç biliriz.
Aytemiz Alanyaspor'a bundan sonraki mücadelelerinde ve Avrupa Kupalarında başarılar dilerim.
Saygılarımla,
Erol Bulut
G.Saray'dan ayrıldı! Üçüncü lige gidiyor...
G.Saray yeni maestrosunu buldu
Kartal'dan 21'lik İspanyol'a kanca
Serie A'da küme düşen son takımda belli oldu
F.Bahçeli eski yıldız koronavirüse yakalandı
Beşiktaş'ın ilgilendiği yıldız isim futbolu bıraktı
Acun Ilıcalı, Trabzonsporlu yıldızla tatilde!
Yıldız oyuncu, karısını başkasıyla yakaladı... Depresyona girdi!
Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Ahmet Ağaoğlu'ndan mesaj
Çalhanoğlu en golcü sezonunu yaşadı
Portekiz Kupası Porto'nun
Flaş çağrı! "Süper Lig, 22 takımla oynansın"
Vedat Muriqi'e özel tedbir!
Okuyucu Yorumları 0 yorum