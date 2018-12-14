Erol Bulut: Anadolu takımları daha güçlü ve dirençli

Erol Bulut, gündemdeki konular, takımının performansı ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bulut, 15. haftası geride kalan ligde şu ana kadar iyi performans sergilediklerini dile getirerek, her zaman bunun üzerine koyarak ilerlemeyi hedeflediklerini ifade etti. Ligin tamamlanmasına iki haftanın kaldığını anımsatan Erol Bulut, "Genel fotoğrafa baktığımızda ligde Anadolu takımları daha güçlü ve dirençli. Bu Türk futbolu açısından güzel. Şu an İstanbul'un büyük takımları ön planda olup, başı çekmiyor. Anadolu takımları da oralara yaklaştı ve üst taraflarda yer alıyor, bu güzel" değerlendirmesinde bulundu. Bulut, Video Yardımcı Hakem sistemine ilişkin "VAR sisteminin gelişi Anadolu takımlarının avantajına oldu. Sonuçta hakemlerimiz daha adaletli karar verebiliyor. Çünkü VAR olmasaydı şu an sıralamada çok farklı pozisyonlar olabilirdi. VAR ile hakem, canlı gördüğünü sonra ekrandan görüp doğru kararı verebiliyor. Onun için daha adaletli ve doğru bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Gelecek yıl bunun daha iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"ŞU ANDA İYİ BİR GİDİŞATIMIZ VAR"

Takım olarak sezon öncesi zorluklar yaşadıklarını, kamp dönemini 12-13 futbolcuyla tamamladıklarını anlatan Bulut, sakat futbolcularının bulunduğunu ve transferlerinin zamanında takıma katılmadığını anımsattı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen sezona Göztepe galibiyetiyle girdiklerini hatırlatan Bulut, "Ardından Fenerbahçe maçını da kazanarak iyi bir başlangıç yaptık. Şu anda da iyi bir gidişatımız var. Eksik veya kadrosu geniş olmayan bir takım görüntüsündeyiz ama futbolcularımız her şeyiyle, varını yoğunu sahaya sürerek onlara verdiğimiz bilgileri en doğru şekilde sahaya yansıtıyor. Devre arasında yapacağımız transferlerle bu hedefimizi daha üst sıralara çekme düşüncemiz var" ifadelerini kullandı. "NEREDEN NEREYE GELDİĞİMİZİ KİMSE UNUTMASIN"

Erol Bulut, başarılarının ana unsurunda futbolculara verdikleri bilgilerin hızlı bir şekilde sahaya yansıtılması olduğuna işaret etti. Futbolcularının gayretli olduğunu ifade eden Bulut, "Şu an 15 aylık bir süreç geçti, kısa bir süreç. Nereden nereye geldiğimizi kimse unutmasın. Nereden başladık şu an neredeyiz. Müthiş bir çıkış oldu, grafiğimiz gittikçe yükseliyor, inşallah bunu üzerine koymaya devam ederiz. Hiçbir zaman çalışmayı bırakmayacağız. Hiçbir zaman 'oldum' demeyeceğiz, ne olacağına bakacaksın. O yüzden çalışmalıyız" şeklinde konuştu.