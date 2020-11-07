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Erol Bulut: Birlikte kaybettik!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.11.2020 21:37 | Son Güncelleme

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Konyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Erol Bulut: Birlikte kaybettik!

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Konyaspor'a 2-0 kaybettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"Maçtan önce söyledim. Basit hatalar yapmamamız gerektiğini söyledim. Maalesef çok fazla basit hata yaptık. Takım olarak istediklerimizi yapamadık. Bugün net pozisyonlar yakaladık. Değerlendiremedik. Rakip yarım pozisyon yakaladı, Jevtovic gol attı. Disiplin düştü. Takım olarak kötüydü. Fazla oyuncu performansının altında oynadı. Nitekim 2-0 mağlup olduk. Oynadığımız futboldan ders çıkarmamız lazım. Hatalarımızı net belirleyip, analiz edip, milli maç arasında toparlanmamız lazım. Sonuçta ben sezon başından beri söylediğim cümle var. Biz birlikte kazanıyoruz. Bugün birlikte kaybettik. Birlikte kazanmayı bileceğiz bundan sonra."

"Sonuçta futbolda ortalar önemli ama sürekli ortalarla gol atmak diye bir şey yok. Bunun çalışmasını bu hafta yaptık. Rakip defansın bekleyeceğini biliyorduk. Duran topları da çalıştık. Rakip kendini ona göre ayarlamış. Çalıştığımız opsiyonları sahaya yansıtamadık. İstediğimiz oyun çıkmadı."

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