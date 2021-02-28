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Erol Bulut: "Bu yarışta her şey, herkes eşit!"

28.02.2021 22:00 | Son Güncelleme:
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Erol Bulut: "Bu yarışta her şey, herkes eşit!"

Fenerbahçe'nin teknik patronu Erol Bulut, 1-0 kazandıkları Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 1-0 kazandıkları Trabzonspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Erol Bulut, "Oyunun genelinde çok pozisyona girdik. 6 pozisyona girdik. Trabzon da 2-3 pozisyona girdi. İlk yarıda işi en az 2-0 ile bitirmemiz gerekiyordu. Bazı şansları değerlendiremiyorsunuz. Futbol... İkinci yarı gol attıktan sonra biraz baskı yiyince takım biraz geri çekildi. Sonrasında pozisyonlar bulduk. 1-0 değil, 2-3 gol atmamız gerekiyordu. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Gösterdikleri mücadeleden ötürü. İnşallah önümüzdeki maçlarda yine bu mücadeleyi gösterip yolumuza devam ederiz." dedi.

Derbi hazırlıklarıyla ilgili gelen soruya Bulut, "Nasıl hazırlandığımızı görmek istiyorsanız Samandıra'ya bir gelin." cevabını verdi.

"BİREBİR KONUŞTUK, MORAL VERDİK"

Erol Bulut, "Her mağlubiyetten sonra moraller bozuluyor doğal olarak. Hele de şampiyonluk için oynuyorsanız... Sonuçta Fenerbahçe her maçı kazanmak için çıkıyor ama maalesef mağlubiyetler oluyor, bu futbolun içinde var. Futbolcularımla birebir konuşarak, toplantılar yaparak, moraller vererek, yaptığımız hataları izleyerek, taktiksel analizler yaparak devam ediyor. Bugün az hata yaparak, yakaladıklarımızın 1'ini iyi değerlendirerek, mücadele ederek kazanmayı başardık." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

"ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA HER ŞEY EŞİT"

Şampiyonluk yarışı ve şanslarıyla ilgili olarak Fenerbahçe'nin hocası, "14 lig maçı var. 14 lig maçında her şey olabilir. Herkes her şeyi eşit görmese de ben eşit görüyorum." cevabını verdi.

Fenerbahçe'nin deplasmanda en çok puan toplayan takım olmasıyla ilgili gelen soruya ise Bulut, "Deplasmandaki performansımızı kendi sahamızda yapmamız gerekiyor. Üzerinde çalışıyoruz." cevabını verdi ve sözlerini noktaladı.

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Erol Bulut Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Adam haklı işte hakemler bizi yarışta tutuyor diyo
bu yarışta herşey eşitmi rizede atılan rize golu iptal hatayın net iki penaltısı verilmedi bugun trabzonun son dakıkada net penaltsı verilmedi nasıl eşitlikmiş bu bi anlatta bilelim karbonat erol

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