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Erol Bulut'dan derbi mesajı

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 25.11.2020 07:51 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig’in 11. haftasında oynayacakları derbi ile ilgili olarak, "Güzel bir maç olacak. Sahaya kazanmak için çıkacağız" dedi.

Erol Bulut'dan derbi mesajı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Fenerbahçe, sahasında karşı karşıya geldiği Sivas Belediyespor’u 4-0’lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik direktör, kupada oynadıkları ilk müsabakadan galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, "Büyük takımlar 2 ve 3. Lig takımlarına karşı oynadıklarında rakibi küçümsüyorlar. Bizim maçtan önce oynana maçlarda gördüğümüz gibi. Karagümrük olsun, Denizlispor olsun. Biz o hatayı yapmak istemedik. İlk saniyeden itibaren konsantre olmak istedik. İlk yarının sonlarında attığımız golle kilidi açmış olduk. Güzel bir galibiyet aldık" şeklinde konuştu.

"GENÇ ARKADAŞLAR GAYRETLİYDİ"

Sivas Belediyespor karşısında forma giyen genç futbolcuların performanslarını değerlendiren Erol Bulut, "Bugün Uğur Kaan’ı oynattık. Ömer’e şans verdik. İkinci yarı Eyüp’ü oyuna aldık. Altyapıdan gelen oyuncular. İlk yarı Ömer Faruk birkaç top kaybetmesine rağmen istekliydi. Uğur’un sağ bek olarak çok iyi bir maç çıkardığını düşünüyorum. Hücum ve defansif olarak. Eyüp, sonradan girdi iyi paslar yaptı. Al veri iyi olan bir futbolcumuz. Diğer arkadaşlar da gayretliydi" ifadelerini kullandı.

"DERBİDE GALİBİYET İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş ile oynayacakları derbi maç hakkında da konuşan Erol Bulut, şu ifadelerle açıklamasını tamamladı:

"Derbiler her zaman çok farklı oluyor. Geçen hafta Beşiktaş galip geldi, biz galip geldik. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Sahaya galibiyet için çıkacağız."

ÖZET | Fenerbahçe-Sivas Belediye: 4-0ÖZET | Fenerbahçe-Sivas Belediye: 4-0


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