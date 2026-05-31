Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz planı hazır!

Galatasaray'da harika bir sezon geçirerek Avrupa devlerini peşine takan Barış Alper Yılmaz'ın 40-50 milyon Euro bandında satılma ihtimali masaya yatırıldı.

Emre Şen
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'da, bu tarihi başarının en büyük mimarlarından biri olan Barış Alper Yılmaz transferin bir numaralı gözdesi konumunda. Geride bıraktığımız sezon 12 gol ve 14 asistle adeta fırtına gibi esen yıldız oyuncu, Avrupa kulüplerinin iştahını kabartmaya devam ediyor.

DÜNYA KUPASI VİTRİNİ VE DEV BEKLENTİ

Geçtiğimiz yaz Suudi Arabistan ekibi NEOM'un kapısından dönen 2000 doğumlu yetenek, takımda kalarak Şampiyonlar Ligi'nde ciddi bir piyasa yapmayı başardı. Sarı-kırmızılı yönetimin Avrupa hedefleri doğrultusunda takımda tuttuğu milli futbolcu, İngiltere ve İtalya'nın önde gelen kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Yaklaşan Dünya Kupası'nda A Milli Takım formasıyla boy gösterecek olan Barış Alper'e, dev turnuva sonrasında astronomik tekliflerin gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yönetim, yıldız ismin 40-50 milyon Euro aralığında bir bedelle satılma ihtimalini ciddi şekilde değerlendirmeye aldı.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN GALATASARAY KARNESİ

2021 yılının yaz transfer döneminde Ankara Keçiörengücü'nden yalnızca 2.1 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı formayla büyük bir çıkış yakaladı. Kariyeri boyunca Galatasaray formasıyla 205 resmi karşılaşmaya çıkan yetenekli oyuncu, 37 gol ve 36 asistlik katkı sağladı. Toplamda 10 bin 472 dakika sahada kalan milli futbolcunun, kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

