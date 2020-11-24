ÖZET | Fenerbahçe-Sivas Belediye: 4-0

88' AZ FARKLA! Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Eyüp'ün ortaladığı topu ön direkte kontrol eden Ademi, pasını geriye doğru çıkardı. Thiam'ın ceza alanı ön çizgisinden yaptığı plase vuruşta top direği sıyırıp auta çıktı.

FENERBAHÇE ÜST TURDA! Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Sivas Belediyespor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, bir üst tura yükselen taraf oldu.

Süper Lig'de şampiyonluğun en önemli favorilerinden olan Fenerbahçe, TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor'u Ülker Stadı'nda ağırladı. Maçın başından beri yüksek tempoda geçen karşılaşmayı Fenerbahçe zorlanmadan 4-0 kazanmayı başardı.

78' Ferdi'nin yerden pasında bekletmeden vuruşunu yapan Thiam, savunmadan seken topu ceza alanı ön çizgisinde voleyle tekrar tamamlamak istedi. Bu kez de vuruşunda top çerçeveyi bulmadı.

79' Karşılaşmada son 10 dakikaya Fenerbahçe'nin dört farklı üstünlüğüyle giriliyor. Kalan dakikalarda bir mucize olmazsa Fenerbahçe kupada bir üst tura yükselecek.

83' Bu kez Sivas Belediyespor, Ali Say'la sol kanattan bir serbest vuruş kullandı. Onun ortasında da top doğrudan kaleci Altay'a gitti.

66' Fenerbahçe maçın başından beri olduğu gibi oyunun tek hakimi durumunda. Sivas Belediyespor topa sahip olmakta güçlük çekiyor.

69' Bu sezon ligde çıktığı 5 maçta gol sevinci yaşayamayan Mame Thiam, Fenerbahçe formasıyla 6. maçında iki gol birden kaydetti.

71' Farkı üçe çıkaran Fenerbahçe baskıdan bir an olsun vazgeçmiyor. Sarı-lacivertliler yine tüm hatlarıyla rakip yarı alanda.

73' GOL! Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Thiam pasını Mert Hakan'a çıkardı, o da bekletmeden Kemal Ademi'yi gördü. Topu önüne alan Kemal Ademi'nin yerden düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-0

74' Tıpkı Mame Thiam gibi Kemal Ademi de Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetti.

74' Sivas Belediyespor'un gardı iyice düştü. Fenerbahçe çok rahat bir şekilde pozisyonlara giriyor.

57' ŞIK VURUŞ! Mert Hakan'ın ceza alanına doldurduğu topa Thiam topuğuyla gelişine şık bir vuruş yaptı, kaleci Necati yattı ve topu kontrol etti.

61' ALTAY KURTARDI! Sivas Belediyespor'da Mustafa Türk sağ kanattan içeri sokuldu ve karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Altay topu ayaklarıyla kurtardı.

64' Çok adamla rakip ceza alanında pas yapan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ceza alanı ön çizgisinden sol ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Necati iki hamlede topu kontrol etti.

53' Sivas Belediyespor ikinci yarıda ön alanda daha fazla görünüyor. Konuk ekip orta alanda daha iyi pas yapıyor.

54' Sivas Belediyespor savunmasının kaleciye göndermek istediği top bir an için kısa düştü. Araya girmek isteyen Pelkas dokunamayınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

56' NET POZİSYON! Fenerbahçe çok net bir fırsattan yararlanamadı. Ceza alanında rakibinden sıyrılan Samatta son çizgiden pasını çıkardı, kale önünde bomboş durumdaki Novak topu ıskaladı.

39' Fenerbahçe, Sivas Belediyespor'un kapanan savunmasını aşmakta zorluk çekiyor. Oyun tek taraflı oynansa da sarı-lacivertlilerr son bölümde etkili bir atak geliştiremedi.

41' GOL! Sağ kanattan savunma arkasına sarkan Ferdi'nin kale alanının önüne doğru kestiği topa gerilerden gelen Mame Thiam şık bir kafa vuruşu yaptı ve ağları sarstı: 1-0

46' Fenerbahçe'de Ömer Faruk, Ozan ve Caner kenara geldi; Novak, Pelkas ve Luiz Gustavo oyunda.

30' MÜTHİŞ FIRSAT! Sivas Belediyespor'un sol kanattan kullandığı taç atışı sonrası Mustafa Türk'ten pası alan Emre bir anda savunma arkasın sarktı ve sol çaprazda, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Altay'ı geçen top direği sıyırıp auta çıktı.

31' Fenerbahçe'de dün profesyonel sözleşme imzalanan Uğur Kaan Yıldız, bugün sağ bekte oynuyor. Genç futbolcu şu ana dek etkili bir oyun sergiledi.

33' Ozan Tufan'ın yakın mesafeden vuruşunda top sert bir şekilde yüzüne gelen Mustafa Aydın bir sakatlık yaşıyor. Sağlık ekipleri onun için sahada.

33' Mustafa'nın tedavisi tamamlandı, oyun kaldığı yerden devam ediyor. Bu anlarda Fenerbahçe rakibini geride karşılıyor.

35' Fenerbahçe'de hücum bölgesindeki Thiam ve Samatta şu ana dek birçok top kaybı yaptı. Caner Erkin bu kayıplar sonrası arkadaşlarına oldukça sinirlendi.

36' Sivas Belediyespor bir kez daha tüm hatlarıyla savunmaya çekildi. Fenerbahçe ayağa paslarla rakip kaleye gitmeye çalışıyor.

28' Sivas Belediyespor bir süredir orta alanı geçemiyor. Fenerbahçe baskıyı iyice artırdı.

27' AZ FARKLA! Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta barajı aşan top az farkla yandan auta gitti.

26' Ferdi Kadıoğlu, Fatih'in müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe kaleyi karşıdan gören ancak biraz uzak bir noktadan serbest vuruş kazandı.

25' Tempo bu anlarda bir nebze düştü. Ancak kontrol yine tamamen Fenerbahçe'de.

25' Orta alanda iki takım oyuncuları arasında bir an için elektriklenme yaşandı. Hakem her iki tarafı da uyardı.

23' MUTLAK GOL KAÇTI! Fenerbahçe'nin Caner'le sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ömer Faruk'un şutu Samatta'ya pas oldu. Kale alanı içinde bomboş kalan Samatta'nın vuruşunda kaleci Necati açıyı çok iyi kapattı ve mutlak golü önledi.

22' Fenerbahçe takım halinde büyük bir baskı kuruyor. Bu kez Ferdi ceza alanına girdi ve ortasını yaptı, arka direkteki Samatta'dan önce araya giren savunma topu kornere çeldi.

21' Sol kanatta bir anda rakibinden sıyrılan Caner'in son çizgiden ortasında top kale önündeki üç Fenerbahçeliyi de aştı.