ÖZET | Fenerbahçe-Sivas Belediye: 4-0

Süper Lig'de şampiyonluğun en önemli favorilerinden olan Fenerbahçe, TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor'u Ülker Stadı'nda ağırladı. Maçın başından beri yüksek tempoda geçen karşılaşmayı Fenerbahçe zorlanmadan 4-0 kazanmayı başardı.
MAÇ SONUCU: Fenerbahçe 4-0 Sivas Belediye
FENERBAHÇE ÜST TURDA! Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Sivas Belediyespor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, bir üst tura yükselen taraf oldu.
91' Fenerbahçe atağında Uğur Kaan sağ kanattan ortasını yaptı, arka taraftaki Pelkas'ın kafa vuruşunda yerden seken top kaleci Necati'de kaldı.
89' Karşılaşmanın sonuna en az 2 dakika ilave edildi.
89' Şimdi topu kapan Sivas Belediyespor, Fenerbahçe yarı alanında etkili olmaya çalışıyor.
88' AZ FARKLA! Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Eyüp'ün ortaladığı topu ön direkte kontrol eden Ademi, pasını geriye doğru çıkardı. Thiam'ın ceza alanı ön çizgisinden yaptığı plase vuruşta top direği sıyırıp auta çıktı.
87' Rakip yarı alanda top çeviren Fenerbahçe boşluk bulmaya çalışıyor.
84' Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Volkan Egri'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
83' Bu kez Sivas Belediyespor, Ali Say'la sol kanattan bir serbest vuruş kullandı. Onun ortasında da top doğrudan kaleci Altay'a gitti.
81' Dimitrios Pelkas'ın kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye yönelen top kaleci Necati'nin kucağında kaldı.
80' Luiz Gustavo'nun yerde kaldığı pozisyon sonrası Fenerbahçe sol kanattan bir serbest vuruş kazandı.
79' Karşılaşmada son 10 dakikaya Fenerbahçe'nin dört farklı üstünlüğüyle giriliyor. Kalan dakikalarda bir mucize olmazsa Fenerbahçe kupada bir üst tura yükselecek.
78' Ferdi'nin yerden pasında bekletmeden vuruşunu yapan Thiam, savunmadan seken topu ceza alanı ön çizgisinde voleyle tekrar tamamlamak istedi. Bu kez de vuruşunda top çerçeveyi bulmadı.
77' Fenerbahçe'de Serdar Aziz uzaklardan kaleyi denedi, top farklı şekilde yandan auta çıktı.
76' 2002 doğumlu Eyüp Akcan, Fenerbahçe formasıyla ilk kez A takım forması giyiyor.
76' Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş yerini Eyüp Akcan'a bıraktı.
74' Sivas Belediyespor'un gardı iyice düştü. Fenerbahçe çok rahat bir şekilde pozisyonlara giriyor.
74' Tıpkı Mame Thiam gibi Kemal Ademi de Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetti.
73' GOL! Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Thiam pasını Mert Hakan'a çıkardı, o da bekletmeden Kemal Ademi'yi gördü. Topu önüne alan Kemal Ademi'nin yerden düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-0
71' TEHLİKE! Ferdi Kadıoğlu'nun ceza alanına nefis kaldırdığı topa hafif sağ çaprazdan Pelkas gelişine vurdu, top üstten auta çıktı.
71' Farkı üçe çıkaran Fenerbahçe baskıdan bir an olsun vazgeçmiyor. Sarı-lacivertliler yine tüm hatlarıyla rakip yarı alanda.
69' Bu sezon ligde çıktığı 5 maçta gol sevinci yaşayamayan Mame Thiam, Fenerbahçe formasıyla 6. maçında iki gol birden kaydetti.
68' GOL! Thiam müthiş attı! Savunmadan topu çalan Mame Thiam sol çaprazdan, ceza alanı dışından ayak içiyle topu diğer köşeye nefis bıraktı: 3-0
66' Fenerbahçe maçın başından beri olduğu gibi oyunun tek hakimi durumunda. Sivas Belediyespor topa sahip olmakta güçlük çekiyor.
64' Çok adamla rakip ceza alanında pas yapan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ceza alanı ön çizgisinden sol ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Necati iki hamlede topu kontrol etti.
63' GOL! Sağ kanatta Mert Hakan'la duvar pası yapan Ferdi Kadıoğlu son çizgide bekletmeden pasını çıkardı, ön direkteki Pelkas'ın gelişine topukla şık dokuşunda top kaleci Necati'nin bacaklarının arasından ağlara gitti: 2-0
61' ALTAY KURTARDI! Sivas Belediyespor'da Mustafa Türk sağ kanattan içeri sokuldu ve karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Altay topu ayaklarıyla kurtardı.
60' Fenerbahçe'de Samatta yerini Kemal Ademi'ye bıraktı.
59' YİNE KAÇTI! Köşe vuruşundan Ferdi'nin ortasına ön direkte Samatta gelişine vurdu, top yan ağlarda kaldı.
58' YİNE NECATİ! Fenerbahçe akınında ayağa paslar sonrası Pelkas yayın gerisinden sağ ayak içiyle sert vurdu, sol köşeye doğru giden topu Necati kornere çeldi.
57' ŞIK VURUŞ! Mert Hakan'ın ceza alanına doldurduğu topa Thiam topuğuyla gelişine şık bir vuruş yaptı, kaleci Necati yattı ve topu kontrol etti.
57' Fenerbahçe'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka tarafa açılan topu Serdar Aziz kafayla çevirmek istedi ancak top doğrudan auta çıktı.
56' NET POZİSYON! Fenerbahçe çok net bir fırsattan yararlanamadı. Ceza alanında rakibinden sıyrılan Samatta son çizgiden pasını çıkardı, kale önünde bomboş durumdaki Novak topu ıskaladı.
54' Sivas Belediyespor savunmasının kaleciye göndermek istediği top bir an için kısa düştü. Araya girmek isteyen Pelkas dokunamayınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
54' Uğur Kaan'dan pası alan Gustavo sağ çaprazdan, ceza alanı dışından sol ayağıyla şutunu çekti. Top çerçeveyi bulmadı.
53' Sivas Belediyespor ikinci yarıda ön alanda daha fazla görünüyor. Konuk ekip orta alanda daha iyi pas yapıyor.
52' Ferdi'den pası alan Pelkas'ın derinlemesine göndermek istediği topu savunma kesti.
50' Karşılaşmanın ikinci yarısı da karşılıklı ataklarla oldukça hareketli başladı.
49' Sivas Belediyespor'da Ozan'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkteki Mustafa Türk kafayı vurdu, top kaleci Altay'da kaldı.
48' PLASE! Pelkas'ın taşıdığı topu Mert Hakan sol kanattaki Thiam'a bıraktı. Thiam'ın çaprazdan müthiş plasesinde top direği sıyırıp auta çıktı.
46' Fenerbahçe'de Ömer Faruk, Ozan ve Caner kenara geldi; Novak, Pelkas ve Luiz Gustavo oyunda.
46' Sivas Belediyespor'da Mustafa Aydın yerini Ali Say'a bıraktı.
45' Kadıköy'de ikinci yarı başladı!
İLK YARI SONUCU: Fenerbahçe 1-0 Sivas Belediye
45' İlk yarının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.
42' Fenerbahçe golden sonra da baskıyı sürdürüyor. Sivas ekibi atağa çıkamıyor.
42' Sezon başında Kasımpaşa'dan transfer edilen Mame Thiam, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.
41' GOL! Sağ kanattan savunma arkasına sarkan Ferdi'nin kale alanının önüne doğru kestiği topa gerilerden gelen Mame Thiam şık bir kafa vuruşu yaptı ve ağları sarstı: 1-0
39' Fenerbahçe, Sivas Belediyespor'un kapanan savunmasını aşmakta zorluk çekiyor. Oyun tek taraflı oynansa da sarı-lacivertlilerr son bölümde etkili bir atak geliştiremedi.
38' İlk yarının son anlarına girilirken tempo bir hayli düştü.
36' Sivas Belediyespor bir kez daha tüm hatlarıyla savunmaya çekildi. Fenerbahçe ayağa paslarla rakip kaleye gitmeye çalışıyor.
35' Fenerbahçe'de hücum bölgesindeki Thiam ve Samatta şu ana dek birçok top kaybı yaptı. Caner Erkin bu kayıplar sonrası arkadaşlarına oldukça sinirlendi.
33' Mustafa'nın tedavisi tamamlandı, oyun kaldığı yerden devam ediyor. Bu anlarda Fenerbahçe rakibini geride karşılıyor.
33' Ozan Tufan'ın yakın mesafeden vuruşunda top sert bir şekilde yüzüne gelen Mustafa Aydın bir sakatlık yaşıyor. Sağlık ekipleri onun için sahada.
31' Fenerbahçe'de dün profesyonel sözleşme imzalanan Uğur Kaan Yıldız, bugün sağ bekte oynuyor. Genç futbolcu şu ana dek etkili bir oyun sergiledi.
30' MÜTHİŞ FIRSAT! Sivas Belediyespor'un sol kanattan kullandığı taç atışı sonrası Mustafa Türk'ten pası alan Emre bir anda savunma arkasın sarktı ve sol çaprazda, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Altay'ı geçen top direği sıyırıp auta çıktı.
29' Ferdi'nin sağ kanattan sert ortasında Samatta'nın dokunamadığı topa arka taraftaki Thiam vurdu, kaleci Necati üzerine gelen topu kontrol etmekte zorlanmadı.
28' Sivas Belediyespor bir süredir orta alanı geçemiyor. Fenerbahçe baskıyı iyice artırdı.
27' AZ FARKLA! Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta barajı aşan top az farkla yandan auta gitti.
26' Ferdi Kadıoğlu, Fatih'in müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe kaleyi karşıdan gören ancak biraz uzak bir noktadan serbest vuruş kazandı.
25' Tempo bu anlarda bir nebze düştü. Ancak kontrol yine tamamen Fenerbahçe'de.
25' Orta alanda iki takım oyuncuları arasında bir an için elektriklenme yaşandı. Hakem her iki tarafı da uyardı.
23' MUTLAK GOL KAÇTI! Fenerbahçe'nin Caner'le sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ömer Faruk'un şutu Samatta'ya pas oldu. Kale alanı içinde bomboş kalan Samatta'nın vuruşunda kaleci Necati açıyı çok iyi kapattı ve mutlak golü önledi.
22' Fenerbahçe takım halinde büyük bir baskı kuruyor. Bu kez Ferdi ceza alanına girdi ve ortasını yaptı, arka direkteki Samatta'dan önce araya giren savunma topu kornere çeldi.
21' Sol kanatta bir anda rakibinden sıyrılan Caner'in son çizgiden ortasında top kale önündeki üç Fenerbahçeliyi de aştı.
20' NECATİ ÇIKARDI! Fenerbahçe bir kez daha gole yaklaştı. Savunmanın hatasıyla ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Ömer Faruk'un yerden şutunda kaleci Necati topu güçlükle çeldi.
19' Caner'in ortasında Serdar'ın kafayla çevirmek istediği topu kaleci Necati yumrukladı.
19' Mert Hakan sol kanatta Furkan Sağlam'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe bu kez ceza alanına çok daha yakın bir noktadan, çaprazdan serbest vuruş kazandı.
17' Ferdi'nin ortasında savunmadan seken topu kontrol eden Mert Hakan önünü boşaltıp şutunu çekti, kaleci Necati üzerine gelen topu zorlanmadan kontrol etti.
14' Fenerbahçe atağa çıkarken kaptırdığı toplar sonrası Sivas Belediyespor'dan baskı yiyor.
12' Fenerbahçe bir kez daha tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti. Kaleci Altay hariç tüm futbolcular Sivas Belediyespor sahasında.
11' Bu dakikada her iki ekip de atağa çıkarken top kaybı yapıyor.
10' Maçta ilk 10 dakika golsüz eşitlikle geçilirken tempo her geçen dakika daha da artıyor.
10' NET FIRSAT KAÇTI! Caner'in sağ kanattan ortasında arka direkteki Thiam'ın kale önüne çevirdiği topa Samatta hareketlendi ancak boş durumda istediği dokunuşu yapamadı.
9' Sivas Belediyespor'da Fatih Ayık, Ferdi'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
7' Fenerbahçe şimdi savunmada yaptığı hazırlık paslarıyla oyun kurmak niyetinde.
6' Maç oldukça tempolu başladı. Her iki takım da net fırsatlar yaratıyor.
5' DİREKTEN DÖNDÜ! Fenerbahçe akınında Ferdi pasını çıkardı, Thiam'ın sol çaprazdan ayak içiyle yaptığı vuruşta kaleci Necati'nin de dokunduğu top üst direkten oyun alanına geri geldi.
4' Sivas Belediyespor aynı dakika içinde ikinci kez köşe vuruşu kazandı. Şevki'nin ortasında Sadık'ın ters kafa vuruşu sonrası kaleci Altay topu kontrol etti.
3' KAÇTI! Sivas Belediyespor gole yaklaştı. Şevki'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Emre'nin ceza alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Altay topu ayağıyla çıkardı.
2' Fenerbahçe ilk düdükle birlikte oyunu rakip yarı alana yıktı. Sivas Belediyespor tüm hatlarıyla savunmada.
1' BİR KAFA! Çok adamla etkili çıkan Fenerbahçe'de Caner sol kanattan ortaladı, ön direkteki Mame Thiam'ın kafa vuruşunda top çerçeveyi bulmadı. Aut...
1' Karşılaşma başladı.
Fenerbahçe'nin 11'i:Altay, Caner Erkin, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Uğur Kaan, Ozan Tufan, Mert Hakan, Thiam, Ferdi, Ömer Faruk, Samatta
Sivas Belediyespor 11'i: Necati, Muhsin, Şeyhmus, Furkan Sağman, Fatih Ayık, Cumhur Yılmaztürk, Ozan, Emre, Mustafa, Şevki, Mustafa Türk
Goller: Mame Thiam (dk. 41 ve 68), Pelkas (dk. 63), Ademi (dk. 73) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Mehmet Fatih Ayık, Ozan Kılıçoğlu (Sivas Belediyespor) Serdar Aziz, Gustavo (Fenerbahçe)
Sarı Lacivertliler'de sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Sangare, Harun ve Tolga Ciğerci'nin yanı sıra Sinan Gümüş ve Kovid-19 testi pozitif çıkan Valencia bu akşamki maçta forma giyemeyecek.
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