Erol Bulut Dinamo Kiev'in radarına girdi

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’nin gündeminde olan Erol Bulut, Ukrayna Ligi'ndeki ezeli rakibi Shakhtar Donetsk'i geride bırakmak isteyen Dinamo Kiev'in radarına girdi.

Ukrayna basınında yer alan habere göre, başkent ekibinin sportif direktörü Vladimir Bessonov, mevcut teknik direktör Alexei Mikhaylichenko'nun yerine Bulut'u önerdi. Dinamo Kiev yönetiminin de Alanyaspor'u çalıştıran Bulut'u değerlendirmeye aldığı belirtildi.

EROL BULUT NE DEMİŞTİ?

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'nun Tam Saha dergisine röportaj veren 46 yaşındaki teknik direktör; yurt içi ve yurt dışından teklifler aldığını söyleyerek, "Bugüne kadar iyi gittiğini düşünüyorum. Evet, yurt içi olsun, yurt dışı olsun teklifler var. Sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmem sona erecek. Gelecek teklifleri kulübümden olsun, diğer takımlardan olsun, en iyi şekilde değerlendireceğimi düşünüyorum" ifadesini kullanmıştı.

(AJANSSPOR)